انجام بهترین خدمات درمانی مصدومین از سمت سازمان انتقال خون ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون ایران، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، صبح روز یکشنبه در حاشیه بازدید از مرکز جامع اهدای خون وصال استان تهران با نگارش دست‌نوشته‌ای از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند سازمان انتقال خون در دوران جنگ تحمیلی قدردانی و بر تعهد و فداکاری کارکنان این سازمان تأکید کرد.

متن دست‌نوشت به شرح زیر است:

خدای بزرگ را سپاسگزارم که در این شرایط "جنگی کشور" توفیق زیارت همکاران پرتلاش و متعهد سازمان انتقال خون را پیدا کردم. سازمانی که در جنگ تحمیلی اخیر بهترین خدمات را در درمان مصدومین جنگی و تامین خون مورد نیاز همه بیمارستان‌های کشور انجام داد.

توفیق بیشتر مدیریت سخت‌کوش و عالم سازمان و همه همکاران و زحمتکشان سازمان را از پروردگار مهربان خواهانم.