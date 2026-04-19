به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد مصطفی‌زاده اظهارکرد: در پی بروز اختلافات میان سرمایه‌گذار بخش خصوصی و دستگاه متولی پارک جنگلی، موضوع با ورود دادستانی بررسی و در نهایت با برگزاری جلسات کارشناسی، وضعیت بهره‌برداری این مجموعه تعیین تکلیف شد.

وی افزود: بر این اساس، بهره‌برداری از پارک جنگلی امام رضا(ع) کردکوی به‌عنوان یکی از تفرجگاه‌های مهم منطقه و دروازه ورود به منطقه حفاظت‌شده جهان‌نما، از پیمانکار قبلی سلب و به شهرداری کردکوی واگذار شد.

دادستان کردکوی با تأکید بر نقش نظارتی دستگاه قضایی، افزود: این واگذاری با هدف جلوگیری از دست‌اندازی به عرصه‌های جنگلی و در راستای بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های گردشگری انجام شده و فرآیند مدیریت پارک با نظارت مستمر مراجع ذی‌ربط دنبال خواهد شد.

مصطفی‌زاده ادامه داد: شهرداری کردکوی موظف است با همکاری و تحت نظارت اداره منابع طبیعی و با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، برای ارتقای زیرساخت‌ها و ارائه خدمات رفاهی مناسب به مسافران و گردشگران اقدام کند.

وی افزود: پاکسازی مستمر پارک از زباله، افزایش روشنایی، ساماندهی فضاهای خدماتی و توسعه ظرفیت‌های گردشگری از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار بهره‌بردار جدید قرار گیرد.