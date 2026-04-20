به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد امام خمینی (ره)، در این راستا تفاهمنامه همکاری احداث نیروگاه خورشیدی حمایتی میان کمیته امداد و شرکت سرمایه‌ساز نیرو و توسعه آزاد کیش به امضا رسید.

براساس این تفاهمنامه، طرفین در احداث نیروگاه‌های خورشیدی تا ظرفیت ۲ هزار مگاوات در سطح کشور با هدف توانمندسازی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد، همکاری خواهند کرد.

۷۰ درصد از هزینه اجرا و احداث هر نیروگاه از محل صندوق توسعه ملی برای تامین تجهیزات، ۱۵ درصد توسط کمیته امداد از محل تسهیلات تکلیفی و ۱۵ درصد نیز توسط «سنتاک» تامین خواهد شد.

این تفاهم‌نامه به مدت سه سال قابل اجرا است و در مرحله نخست ۳۰۰ مگاوات احداث می‌شود.