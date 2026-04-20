۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

احداث نیروگاه‌های خورشیدی ۲ هزار مگاواتی برای توانمندسازی کمیته امداد

کمیته امداد امام خمینی (ره) از احداث نیروگاه‌های خورشیدی تا ظرفیت ۲ هزار مگاوات در سطح کشور با هدف توانمندسازی مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد امام خمینی (ره)، در این راستا تفاهمنامه همکاری احداث نیروگاه خورشیدی حمایتی میان کمیته امداد و شرکت سرمایه‌ساز نیرو و توسعه آزاد کیش به امضا رسید.

براساس این تفاهمنامه، طرفین در احداث نیروگاه‌های خورشیدی تا ظرفیت ۲ هزار مگاوات در سطح کشور با هدف توانمندسازی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد، همکاری خواهند کرد.

۷۰ درصد از هزینه اجرا و احداث هر نیروگاه از محل صندوق توسعه ملی برای تامین تجهیزات، ۱۵ درصد توسط کمیته امداد از محل تسهیلات تکلیفی و ۱۵ درصد نیز توسط «سنتاک» تامین خواهد شد.

این تفاهم‌نامه به مدت سه سال قابل اجرا است و در مرحله نخست ۳۰۰ مگاوات احداث می‌شود.

