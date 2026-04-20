جنگ رمضان مدال غرور بر سینه نظامیان ایرانی و ذلت بر پیشانی آمریکا زد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی با حضور در قرارگاه شمال شرق کشور، با فرماندهان نیروهای زمینی، هوایی، دریایی و پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران در این منطقه دیدار و با درود و صلوات به روح پاک امام راحل، اظهار کرد: آن مرد الهی با ابتکاری ارزشمند، ۲۹ فروردین را به نام «روز ارتش» نام‌گذاری کردند.

تولیت آستان قدس رضوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب و فرماندهان دلاور همچون سید عبدالرحیم موسوی و امیر عزیز نصیرزاده و دیگر فرماندهان نیروهای مسلح، افزود: از خداوند متعال برای همه آن عزیزان علو درجات و همنشینی با حضرت امیرالمؤمنین(ع) مسئلت داریم و برای خانواده‌های معزز آنان نیز صبری همراه با اجر الهی خواستاریم.

وی با بیان اینکه غرض اصلی از این دیدار، عرض خداقوت و تبریک به مناسبت روز ارتش است، از نقش نیروهای مسلح در جنگ اخیر تجلیل و اظهار کرد: عزیزان نظامی ما در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج، همگی در افتخاراتی که در جنگ رمضان به دست آمده، سهمی بسزا دارند. امروز نظامیان ایران سرشان بلند است. با افتخار در برابر بزرگترین ارتش دنیا ایستادند و ما به این نظامیان شجاع و غیور خود افتخار می‌کنیم.

مروی افزود: اگر غروری در دنیا وجود دارد، تنها و تنها متعلق به نظامیان ایرانی است و بس. اگر قرار باشد کسی در جهان احساس غرور کند و اگر نظامی‌ای شایسته دریافت مدال غرور باشد، آن مدال را باید به نظامیان ایرانی داد. نشان ذلت، خفت و خواری نیز باید به آمریکا داده شود.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به تاریخ تحولات منطقه تصریح کرد: در دهه چهل شمسی، سه کشور مصر، سوریه و اردن، با پشتیبانی کشورهای عربیِ عراق، عربستان سعودی، تونس، سودان، مراکش، الجزایر، لیبی و کویت، وارد جنگ با اسرائیل شدند؛ اما نتوانستند بیش از شش روز در برابر اسرائیل مقاومت کنند و در نتیجه، شبه‌جزیره سینا در مصر، کرانه باختری از اردن و بلندی‌های جولان از سوریه را به اسرائیل واگذار کردند.

وی ادامه داد: اما امروز، آمریکا و اسرائیل با هم به ایران حمله کرده‌اند و نتوانسته‌اند به هیچ‌یک از اهداف خود برسند. خدا می‌داند ما الان چون در میانه معرکه هستیم، نمی‌دانیم چه خبر است، ولی وقتی کمی زمان بگذرد، بلندی و عظمت ایران و این واقعه تاریخی مشخص خواهد شد و این شاهکار ایران، شاهکار مدیریت رهبر معظم و شهیدمان است.

مروی با بیان اینکه اگر به تاریخ ۲۵۰ ساله ایران بنگریم، درمی‌یابیم که در تمام جنگ‌ها، بخش‌هایی از خاک کشور جدا شده است؛ ادامه داد: مرور تاریخ و نقشه ایران در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که چگونه بخش‌هایی از سرزمین ما در طول سالیان جدا شده است؛ در دوران قاجار با جنگ و عهدنامه ننگین ترکمنچای و در دوران پهلوی نیز بدون جنگ و تنها با اراده انگلیس و آمریکا.

تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: تنها جنگی که حتی ذره‌ای از خاک کشور در آن جدا نشد، هشت سال دفاع مقدس بود؛ جنگی که با ایثارگری، ازخودگذشتگی و شجاعت رزمندگان اسلام، ملت ایران با وجود حمایت همه‌جانبه دنیا از دشمن، سربلند و سرافراز از آن بیرون آمد.

وی اظهار کرد: در دوران جنگ جهانی دوم، رضاخان اعلام بی‌طرفی کرد و اصلاً وارد جنگ نشد؛ ولی به ایران حمله کردند؛ ارتش رضاخان سه روز هم دوام نیاورد و پس از آن با غارت ایران کشور وارد قحطی وحشتناکی شد و جمعیت قابل توجهی از ملت ایران از گرسنگی از بین رفتند.

مروی افزود: در جنگ اخیر، آمریکا به عنوان ابرقدرت جهان در دنیای تک‌قطبی، همراه با سگ زنجیری، خونخوار و بی‌رحم خود به ایران حمله کرد. هر کشور دیگری بود، کافی بود که آمریکا تنها بگوید «ناوهایم را به سمت شما می‌فرستم» پیش از اینکه بفرستد، تسلیم می‌شد؛ آمریکا ابهتی داشت، اما ایران این ابهت را فرو ریخت.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با تبیین معیارهای تعیین پیروزی در جنگ‌ها، اظهار کرد: در جنگ رمضان، ایران پیروز شد. میزان خسارت‌ها در جنگ ملاک نیست، بلکه با توجه به اهداف می‌توانیم طرف پیروز و طرف شکست‌خورده را مشخص کرد؛ آمریکا با اهدافی جنگ علیه ایران را شروع کرد تا آن اهداف را تأمین کند؛ سوال این است که آمریکا در این جنگ به کدام یک از اهداف خود رسید؟

وی با بیان اینکه بعد از این جنگ، ایران به عنوان یک کشور عزیز، بزرگ، افتخارآفرین و قدرتمند در جهان ظهور خواهد کرد؛ عنوان کرد: ایران کشوری غنی است؛ هم از نظر منابع خدادادی و هم از نظر هوش و استعداد ایرانیان. پس از این جنگ، ایران به عنوان یک کشور عزیز، بزرگ، افتخارآفرین و قدرتمند در جهان ظهور خواهد کرد.

مروی با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به نیروهای مسلح، اظهار کرد: رهبری معظم انقلاب به طور معمول، هفته‌ای یک روز را کاملاً به نظامیان اختصاص می‌دادند؛ روزهای یکشنبه، روز نظامی‌ها بود و هیچ ملاقات دیگری جز با نظامیان برگزار نمی‌شد. اما پس از جنگ ۱۲ روزه، این هفته‌ای یک روز به هفته‌ای سه روز تبدیل شد؛ چرا که رهبری معظم می‌دانستند جنگ دوباره آغاز خواهد شد.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: این اقتدار، صلابت و پاسخ محکم نیروهای نظامی، محصول چند ماه پیش از جنگ بود. پیش از آن هم کارها انجام می‌شد، اما در آن چند ماه، رهبری معظم زمان زیادی گذاشتند و نظامیان ما نیز انصافاً زحمت کشیدند.

وی تصریح کرد: تفاوت نظامیان ایرانی با آمریکایی در وفاداری، شجاعت و غیرت آنان است. آمریکایی‌ها حاضر نیستند کشته شوند، اما نیروهای نظامی ما به دنبال شهادت هستند. مدیریت و رهبری رهبر شهید انقلاب، انگیزه و میل ملی برای دفاع از کشور بر اساس اعتقادات دینی و برگرفته از سیره و مدیریت دینی رهبر شهید انقلاب، وجود نیروهای نظامی شجاع، و شهادت‌طلبی نظامیان و ملت شهیدپرور ایران، موجب پیروزی کشورما شد. همین مؤلفه‌ها بود که آمریکا را زمین‌گیر کرد و استراتژی او مبنی بر تجزیه ایران و سقوط جمهوری اسلامی را به شکست کشاند.

در ابتدای این دیدار، امیر سرتیپ دوم «بهادر خواجه‌وند»، فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به ارائه گزارشی از اقدامات این قرارگاه در دوران جنگ رمضان و نیز تدابیر دفاعی اندیشیده‌شده برای مقابله با هرگونه تهدید و تجاوز دشمن پرداخت. سپس، تعدادی از فرماندهان بخش‌های مختلف، به بیان گزارش اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش روی واحدهای خود پرداختند.