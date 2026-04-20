بازدید رئیس کل گمرک از گمرک بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، صبح امروز (دوشنبه) از گمرک بندر لنگه بازدید کرد.

بر اساس این گزارش، در این بازدید که مسعود عاطفی معاون توسعه مدیریت و منابع و جمعی از مدیران ستادی گمرک ایران و همچنین ناظر گمرکات استان هرمزگان وی را همراهی می کردند، از ساختمان گمرک بازدید و با توجه به آسیب دیدگی بخشی از ساختمان گمرک بندر لنگه در جریان جنگ تحمیلی سوم از محل استقرار موقت همکاران این گمرک نیز بازدید کردند.

همچنین در جریان این بازدید رئیس کل گمرک ایران ضمن دیدار با کارکنان گمرک بندر لنگه از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران گمرک تقدیر و تشکر کرد.