به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵به مناسبت روز ملی گندم نشست «طرح اعتباری گندم» برگزار شد. وهب متقی نیا، در این نشست در توضیح طرح خدمت جدید بانک عامل گفت: در تقویم کشور، امروز روز گندم است و گندم نماد امنیت غذایی، پایداری تولید ملی، پیوند کار و اقتدار ملی است.

وی افزود: این خدمت یک رویکرد است با این هدف که تولیدکننده محصول استراتژیک، در فاصله تحویل محصول به سیلو و واریز وجه دچار مشکل نباشد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در طرح اعتبار گندم، بانک عامل نقطه اتکا تولید و معیشت تولیدکننده است، ادامه داد: یکی از چالش‌های بزرگ گندمکاران فاصله زمانی تحویل گندم و پرداخت وجه آن بود و فشار معیشتی در این فاصله به کشاورز تحمیل می‌شد.

متقی نیا تاکید کرد: بنابراین، طرح اعتباری گندم پیش‌بینی شد. این طرح اعتبار کوتاه‌مدت، هدفمند و اختیاری است.

این مسئول دولتی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بر اساس آن همزمان تحویل محصول به سیلو تا سقف ۳۰ درصد آن با مشخص شدن بهای گندم، در کیف پول کشاورز، اعتبار شارژ می‌شود. کشاورز از محل این اعتبار می‌تواند نیازهای معیشتی و تولیدی خود را رفع کند.

متقی نیا در توضیح بیشتر، اضافه کرد: خرید از این اعتبار می‌تواند محصولات معیشتی یا نهاده‌های مورد نیاز کشاورزی اعم از کود، بذر و... باشد. بنابراین، در کنار تامین مالی کشاورز، ظرفیت تولید سایر بخش‌های مرتبط با حوزه کشاورزی نیز رونق می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بانک عامل و شبکه پذیرنده برای افزودن افراد و فروشگاه‌ها ظرفیت لازم را دارد، ادامه داد: این طرح کاملا اختیاری بوده و در صورت استفاده این اعتبار از سوی گندمکار، کارمزد نیم درصد ماهانه کم می‌شود.

این مسئول دولتی تاکید کرد: طرح اعتباری گندم جایگزین پول گندم نشده بلکه پشتیبان مالی از گندمکاران تا واریز پول گندم تحویلی است.

متقی نیا اظهار کرد: طرح، حفظ قدرت خرید به شکل هدفمند در شبکه رسمی و شفاف به نفع کشاورز بوده که ضمن کمک به معیشت و تولید کشاورزی، پول قابل ردیابی است.

۲۷۸ همت تسهیلات در سال ۱۴۰۴ پرداخت شد

بانک عامل بخش کشاورزی در ادامه به عملکرد این نهاد در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۲۷۸ هزار میلیارد تومان (همت) تسهیلات از سوی بانک کشاورزی پرداخت شد که بیش از ۶۰ درصد تامین مالی بخش کشاورزی به تنهایی با این بانک بود.

وی افزود: نسبت به سال ۱۴۰۳ این عدد ۵۸ همت معادل ۳۰ درصد روند افزایشی داشت.

متقی نیا تصریح کرد: از ۲۷۸ همت، ۲۴۸ همت آن در قالب تسهیلات به زنجیره تولید و به شکل قرض‌الحسنه پرداخت شد و ۳۰ همت نیز در قالب اوراق مالی اسلامی برای گندم انجام شد.

وی با بیان اینکه بانک کشاورزی دو سال است که تامین مالی گندم را به تنهایی انجام می‌دهد، یادآور شد: امروز با مدل‌های سنتی تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی را نمی‌توان پشتیبانی کرد و نیاز است از ابزارهای جدید مالی استفاده کرد.

وی بیان کرد: حسن ابزارهای نوین، فراگیری مالی در حوزه اقتصادی به وجود آورده که به عدالت اجتماعی نزدیک است. در این بخش هم بانک ۳۴ همت در قالب اوراق گام و... انجام شد که رکورد بی‌سابقه‌ای در نظام بانکی بود.

متقی نیا در ادامه سخنان خود به آزادسازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: پس از این اتفاق مقرر شد نظام بانکی ۷۰۰ همت تامین مالی داشته باشد؛ ۲۰ درصد در قالب تسهیلات و باقی با ابزار مالی دیگر انجام شود.

این مسئول دولتی عنوان کرد: در این بستر سهم بانک عامل بخش کشاورزی ۹۰ همت بوده و از این مبلغ در شرایط جنگ در کمتر از دو ماه ۱۰ همت در قالب تسهیلات پرداخت شد و بیش از ۴۷ همت از تعهدات، دیجیتال تامین مالی شد و کیف پول دامداران و مرغداران شارژ شد.