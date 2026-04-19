به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زاهدی‌اصل ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها از ثبت‌نام هزار و ۴۹۹ حامی جدید در طرح اکرام ایتام و محسنین در مدت جنگ رمضان خبر داد و افزود: پایگاه حامی‌یابی در تجمعات شبانه مردمی در این مدت در شب‌های مختلف فعال بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۰ هزار و ۴۶۵ فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت این نهاد هستند که از این تعداد ۵ هزار و ۵۶۸ نفر دختر و بقیه پسر هستند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی بیان کرد: طرح ایران همدل بستر فراگیری است برای گسترش فرهنگ نیکوکاری و پیوند قلب‌های مهربان با نیازمندان، تا هیچ فرزند یتیمی در مسیر زندگی تنها نماند.