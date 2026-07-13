صادرات گل‌ محمدی فارس به بازار فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت‌الله صادقی از صادرات محصولات ارگانیک گل‌ محمدی تولیدشده در شهرستان سپیدان به بازار فرانسه خبر داد و گفت: این اقدام گامی مؤثر در توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال و ارزآوری برای کشور است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی محصولات گل‌ محمدی در بازارهای داخلی و خارجی ادامه داد: محصولات تولیدی شامل گلاب، اسانس، غنچه و گلبرگ خشک، از تقاضای بالایی در بازارهای بین‌المللی برخوردار هستند.

صادقی با اشاره به موفقیت یکی از واحدهای تولیدی شهرستان سپیدان افزود: این تولیدکننده با اجرای طرح کشت ارگانیک در سطح بیش از هفت هکتار و دریافت گواهی‌نامه معتبر ارگانیک، موفق شده است محصولات خود را با برند ایرانی به بازار فرانسه صادر کند.

سرپرست معاونت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه این طرح آثار اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته است، گفت: اجرای این پروژه برای ۱۰ نفر به‌صورت دائم و ۴۰ نفر به‌صورت موقت اشتغال ایجاد کرده و با صادرات محصولات به بازارهای اروپایی، زمینه ارزآوری برای کشور را نیز فراهم آورده است.

صادقی در ادامه با اشاره به جایگاه استان فارس در تولید گل‌ محمدی اظهار کرد: فارس با داشتن ۶ هزار و ۹۶۱ هکتار سطح زیر کشت گل‌ محمدی، رتبه نخست کشور را از نظر سطح زیر کشت این محصول در اختیار دارد.

وی افزود: اگرچه شهرستان‌های داراب و فیروزآباد به‌عنوان قطب‌های اصلی تولید گل‌ محمدی در استان شناخته می‌شوند، اما بهره‌برداران در ۲۵ شهرستان دیگر فارس نیز در زمینه تولید این محصول فعالیت دارند.

سرپرست معاونت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به تنوع فرآورده‌های حاصل از گل‌ محمدی، بر اهمیت توسعه کشت‌های استاندارد و ارگانیک برای پاسخگویی به نیاز بازارهای جهانی تأکید کرد و گفت: تولید محصولات باکیفیت، مهم‌ترین عامل افزایش توان رقابت در بازارهای بین‌المللی است.