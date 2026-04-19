پوشش ۸۹ درصدی غربالگری سلامت روان در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید کسائیان غروب یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی سمنان از ارائه خدمات سلامت روان و اجتماعی در بحران جنگ تحمیلی رمضان خبر داد و بیان کرد: هدف این خدمات ارتقای سطح سلامت جامعه است.

وی با تاکید بر تلاش بی وقفه دانشگاه برای کاهش اثرات منفی ناشی از جنگ بر روی سلامت روان شهروندان، ادامه داد: طی بازه جنگ چهل روزه برای ۸۹ درصد افراد تحت تأثیر حادثه غربالگری سلامت انجام گرفته است.

رئیس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان از مثبت شدن ۱۴ درصد افراد غربالگری اولیه شده خبر داد و اضافه کرد: برای این افراد مداخلات تخصصی روان‌ اجتماعی تشخیص داده شد.

کسائیان به برگزاری ۲۰۸ جلسه آموزش گروهی مداخلات روان‌شناختی اولیه اشاره داشت و اظهار کرد: شش هزار و ۲۴۴ نفر از افراد تحت‌تأثیر بحران و عموم مردم در این جلسات شرکت کردند.

وی ادامه داد: ۱۰۰ درصد افراد نیازمند به بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه برای دریافت خدمات روان‌پزشکی به‌۶صورت فوری و ۱۰۰ درصد افراد نیازمند به مرکز سراج برای دریافت خدمات روان‌پزشکی به صورت غیر فوری ارجاع داده شدند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان همچنین افزود: خدمات مشاوره روان‌شناسی به صورت حضوری و تلفنی (از طریق سامانه ۱۹۰ و ۴۰۳۰) در تمام روزهای هفته حتی در روزهای تعطیل به هموطنان ارائه شده است.