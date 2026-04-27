نامه ستاد حقوق بشر به یونیسف برای محکومیت جنایات علیه کودکان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سراج، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه‌ای به کاترین راسل، مدیر اجرایی صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) ضمن محکومیت جنایات جنگی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و اعتراض به بی عملی و عدم اتخاذ موضع مناسب از سوی یونیسف درخصوص جنایت جنگی علیه کودکان ایرانی در جریان تجاوز اخیر، از وی خواست حملات غیر قانونی و ناقض حقوق بشر علیه کودکان ایرانی را به صراحت و قویاً محکوم کند.

سراج در ابتدای این نامه آورده است: احتراماً، با کمال تأسف مردم ایران بار دیگر شاهد یکی از تلخ ترین اقدامات نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در منطقه بوده اند؛ جایی که در جریان سومین جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در مارس و آوریل ۲۰۲۶، رژیم صهیونیستی و آمریکا با حملات غیرقانونی و خشونت آمیز خود، اهداف غیرنظامی در خاک ایران را هدف مستقیم قرار داده و موجب شهادت و مجروح شدن هزاران تن از شهروندان ایرانی، از جمله شمار قابل توجهی از کودکان شده اند.

دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: براساس گزارش های مستند داخلی و بین المللی، در این حملات کور و مغایر با اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه، مناطق مسکونی، مدارس، مراکز علمی، دانشگاه ها، محل های کسب و کار، کارگاه های تولیدی، مراکز بهداشتی و خدماتی، خطوط راه آهن، پل ها، جاده ها، مراکز حمل و نقل، پایانه های مرزی، هواپیماهای حامل کمک های بشردوستانه پزشکی و ... مورد هدف قرار گرفته اند.

وی در ادامه این نامه با اشاره به تجاوز نظامی صهیونی_آمریکایی به مدرسه میناب تأکید کرد: در روز اول این تجاوز، یک دبستان دخترانه و پسرانه در شهر میناب، بطور عامدانه مورد پرتاب موشک های مکرّر نظامیان متجاوز آمریکا قرار گرفته که نوع این حمله وحشیانه در چند سال اخیر تاریخ بشر بی سابقه بوده است. در این حمله ۷۳ کودک پسر، ۴۷ کودک دختر، ۲۶ معلم، ۷ نفر از والدین، یک راننده سرویس مدرسه و یک تکنیسین داروخانه درمانگاه جنب مدرسه به شهادت رسیده اند. نظامیان آمریکا خود به عامدانه بودن این جنایت بی شرمانه اعتراف نموده اند.

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: در کمال شگفتی صندوق کودکان ملل متحد، به جای محکومیت این جنایت که در تمامی جنگ های انسانی جهان متمدن در چند قرن اخیر بی سابقه بوده، صرفاً به ابراز نگرانی اکتفا نموده است. این درحالی است که حفاظت از حقوق کودکان و دفاع از زندگی و کرامت انسانی آن ها در صدر اهداف و مأموریت های صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) قرار دارد. مدیران این صندوق نسبت به این جنایت بی تفاوت بودند و بالعکس بعد از چند هفته، به این موضوع که چرا نوجوانان در ایران حق ثبت نام داوطلبانه در پویش جانفدای وطن (که یک پویش فرهنگی است) را دارند، اعتراض نمودند. کدام موضوع مهم تر است؟

وی در ادامه یادآور شد: کودکان ایرانی نه تنها قربانی مستقیم این جنایات شده اند، بلکه با آسیب های روانی، بی خانمانی و محرومیّت از تحصیل و بهداشت مواجه گردیده اند. مطابق بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، هرگونه «استفاده از زور یا تهدید زور» در روابط بین الملل ممنوع است، مگر در شرایط دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیّت. حمله اخیر، با هدف گذاری غیرنظامیان، از جمله کودکان، نقض آشکار این مقرره محسوب می شود. علاوه بر این، حملات یاد شده ناقض چندگانه قواعد مندرج در کنوانسیون های ژنو و حقوق بین الملل بشردوستانه هستند؛ از جمله اصول اساسی «تفکیک» و «ممنوعیت حمله عمدی به غیرنظامیان» و عدم رعایت تناسب و احتیاط در انجام حملات است که برای حفاظت از کودکان، به ویژه در شرایط جنگ، تدوین شده است.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه تاکید کرد: بدین وسیله برای ثبت عملکرد آن صندوق در تاریخ سازمان ملل متحد، اعلام می گردد که عدم محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا از سوی آن نهاد تخصّصی ملل متحد، سبب تأسف و رنجش عمیق مردم ایران شده و از خاطر ایشان نخواهد رفت.

وی همچنین با ابراز تأسف عمیق از عملکرد یونیسف، اعلام کرد که در جریان جنگ تحمیلی ۳۹ روزه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، حدود ۳۸۳ کودک شهید شده اند که ۷ کودک زیر یکسال، ۲۵۵ نفر بین یک تا ۱۲ سال و ۱۲۱ نفر بین ۱۲ سال الی ۱۸ سال بوده اند. تعداد ۲۱۱۵ کودک در این جنگ مجروح شده اند که ۷۰ نفر این کودکان زیر دو سال هستند.

دبیر ستاد حقوق بشر همچنین عنوان کرد: مجتبی ساجدی نوزاد ۳ روزه که در آغوش مادرش در یکی از روستاهای اطراف شهر اراک (روستای امیرآباد) نیمه شب شهید شده، کم سن ترین شهید محسوب می شود. با توّجه به تعداد مجروحین احتمال دارد آمار تعداد شهدا افزایش پیدا کند. شرم آور است که در جریان بمباران های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، ۹۹۳ مدرسه در سراسر کشور به بهانه حضور نظامیان یا پلیس به طور کامل و ۲۰۲ مدرسه به طور جزئی تخریب شده اند.

وی در ادامه این نامه با عنایت به موارد فوق الذکر تاکید کرد که اقدامات ذیل از سوی یونیسف مورد انتظار است:

حملات غیر قانونی و ناقض حقوق بشر علیه کودکان ایرانی را به صراحت و قویاً محکوم کنید.

حمایت های فوری، روانی، پزشکی و آموزشی برای کودکان آسیب دیده را سازماندهی کنید.

سراج در پایان این نامه سکوت و بی عملی در قبال جنایت های رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: بی تردید سکوت و بی عملی در قبال این جنایات، به تضعیف اعتبار و جایگاه نهادهای بین المللی خواهد انجامید و در سابقه عملکرد آن صندوق و در حافظه جامعه بین المللی به یادگار خواهد ماند.