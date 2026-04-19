۳۰ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال ایران دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش رسانهای تیم ملی فوتبال اعلام کرد، با تعویق برگزاری رقابتهای لیگ برتر، بر اساس برنامهریزی کادر فنی، تمرینات تیم ملی در راه آمادهسازی این تیم برای حضور پرقدرت در جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.
بر همین اساس امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی ۳۰ بازیکن را به این مرحله از تمرینات دعوت کرد.
اسامی بازیکنان دعوت شده به این شرح است:
علیرضا بیرانوند، سیدحسین حسینی، سیدپیام نیازمند، محمد خلیفه، میلاد محمدی، علی نعمتی، احسان حاج صفی، شجاع خلیلزاده، عارف آقاسی، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی زادگان، دانیال ایری، مسعود محبی، صالح حردانی، رامین رضاییان، دانیال اسماعیلی، مهدی هاشمنژاد، مهدی ترابی، عارف حاجی عیدی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقنیا، امید نورافکن، آریا یوسفی، مهدی محبی، امیرحسین حسینزاده، هادی حبیبینژاد، امیرحسین محمودی، علی علیپور، کسری طاهری و احسان محروقی.
نفرات دعوت شده به تیم ملی میبایست ساعت دو بعد از ظهر روز دوشنبه در کمپ تیم ملی خود را به کادر فنی معرفی کنند.
