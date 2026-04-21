تیم ملی در برخی خطوط به ثبات نرسیده/ باید برای لیگ تصمیم درست گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در فصل بیست‌وپنجم، دور جدید اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران با نظر و دعوت امیر قلعه‌نویی از روز دوشنبه ۳۱ فروردین آغاز شد.

در این مرحله از اردو، ۳۰ بازیکن به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند تا برنامه‌های آماده‌سازی و ارزیابی فنی کادر فنی را پشت سر بگذارند و خود را برای ادامه مسیر رقابت‌های پیش‌رو آماده کنند.

صادق ورمزیار کارشناس فوتبال، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره فهرست بازیکنان دعوت‌شده به دور جدید اردوی تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: به نظر من حدود ۸۰ درصد این بازیکنان از میان نفرات فعال فوتبال ایران در فصل جاری لیگ برتر انتخاب شده‌اند؛ بازیکنانی که عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، اما همچنان در برخی پست‌ها ضعف‌هایی دیده می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت خط دفاعی افزود: در خط دفاعی هنوز ثبات لازم ایجاد نشده و کادر فنی در چند پست مختلف بازیکنان را جابه‌جا کرده تا به ترکیب ایده‌آل برسد، اما هنوز به ترکیب نهایی و پایدار نرسیده است.

ورمزیار ادامه داد: در لیست جدید تیم ملی این امکان وجود داشت که بازیکنان جوان‌تری مانند سعید سحرخیزان و سامان فلاح نیز دعوت شوند، هرچند بازیکنان فعلی هم بر اساس نظر سرمربی و مطابق با سیستم مدنظر تیم برای حضور در جام جهانی انتخاب شده‌اند.

این کارشناس فوتبال درباره وضعیت لیگ برتر و تصمیم برای موکول شدن ادامه مسابقات به بعد از جام جهانی گفت: برگزاری تورنمنت‌های ۴ یا ۶ جانبه در این شرایط به سود تیم‌ها نبود، زیرا برخی تیم‌ها با توجه به شرایط جدول و باقی‌ماندن بازی‌های حساس، متضرر می‌شدند.

وی افزود: از طرفی بازیکنان خارجی هنوز به ایران بازنگشته‌اند و تیم‌هایی مانند استقلال نیز با توجه به تعداد بالای ملی‌پوشان خود ممکن است آسیب ببینند. همچنین احتمال مصدومیت بازیکنان ملی‌پوش نیز می‌تواند به تیم ملی در جام جهانی ضربه وارد کند.

ورمزیار در پایان خاطرنشان کرد: حتی برگزاری ادامه لیگ پس از جام جهانی نیز چالش‌برانگیز است، زیرا بازیکنان در شرایط مسابقه قرار ندارند، فشار بازی‌ها بالا خواهد بود و احتمال مصدومیت افزایش می‌یابد. به همین دلیل لازم است مسئولان برای برگزاری لیگ برتر تصمیم‌گیری دقیق و کارشناسی‌شده‌ای داشته باشند تا از بروز مشکلات برای تیم‌ها جلوگیری شود.