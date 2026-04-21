دو مربی به کادرفنی تیم ملی فوتبال اضافه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تمرینات تیم ملی فوتبال ایران از روز گذشته آغاز شده است، اما آلین دینکا، مربی دروازه‌بان‌های رومانیایی این تیم به‌دلیل شرایط فعلی کشور نتوانست از ابتدای اردو خود را به تهران برساند.

به همین دلیل و با تصمیم امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، حامد پاک‌سیما (مربی دروازه‌بان‌های پیشین تیم‌های ملی نوجوانان و استقلال) و مسعود مرادخانی (مربی دروازه‌بان‌های سابق تیم گل گهر) به‌طور موقت به کادر فنی اضافه شدند.

این دو مربی با هماهنگی آنلاین با آلین و بر اساس برنامه روزانه او، تمرینات آماده‌سازی چهار دروازه‌بان حاضر در اردو را پیگیری خواهند کرد.