به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام رسمی تعطیلی رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران، تمرینات تیم ملی کشورمان برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ از روز گذشته (دوشنبه ۳۱ فروردین) آغاز شد و ملی پوشان زیر نظر امیر قلعه نویی و دستیارانش به تمرین پرداختند. سایت اسپانیایی زبان «amp.mediotiempo» در گزارشی به تیم ملی فوتبال ایران پرداخته و در آن آورده است که رویای تیم کشورمان صعود از مرحله گروهی جام جهانی است.

در این گزارش آمده است: تیم ملی فوتبال ایران در حالی خود را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی آماده می‌کند که همچنان یک هدف بزرگ و تحقق‌نیافته را دنبال می‌کند؛ صعود از مرحله گروهی، اتفاقی که در تمام ادوار گذشته برای این تیم رخ نداده است.

حضور ایران در این دوره از مسابقات در شرایطی رقم خورده که تنش‌های سیاسی با ایالات متحده آمریکا نیز بر فضای این رقابت‌ها سایه انداخته است. حتی در مقطعی بحث‌هایی درباره تغییر محل برگزاری دیدارهای ایران مطرح شد، اما در نهایت برنامه مسابقات بدون تغییر باقی ماند و تیم ملی باید در همان شهرهای از پیش تعیین‌شده به میدان برود.

با این حال، مسائل خارج از زمین مسابقه نتوانسته تمرکز شاگردان امیر قلعه‌نویی را بر هم بزند. تیم ملی ایران که با عملکردی قابل توجه در مرحله مقدماتی آسیا جواز حضور در جام جهانی را کسب کرده، اکنون امیدوار است با بهره‌گیری از تجربه بازیکنان کلیدی خود، به این طلسم دیرینه پایان دهد.

ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نمایش قابل قبولی داشت و با کسب ۴ امتیاز، یکی از بهترین عملکردهای تاریخ خود را ثبت کرد، اما این امتیازات برای صعود کافی نبود تا حسرت حضور در مراحل حذفی همچنان باقی بماند.

در شرایط فعلی، ترکیب تیم ملی از تلفیقی از بازیکنان باتجربه و جوان تشکیل شده و حضور مهره‌هایی همچون مهدی طارمی و سردار آزمون در خط حمله، امیدها را برای افزایش قدرت تهاجمی این تیم بالا برده است.

همچنین در خط دروازه، علیرضا بیرانوند به عنوان یکی از باتجربه‌ترین بازیکنان تیم، نقش مهمی در حفظ انسجام دفاعی خواهد داشت. در کنار او، بازیکنانی مانند علیرضا جهانبخش و سامان قدوس نیز می‌توانند در خلق موقعیت‌های گلزنی تأثیرگذار باشند.

بر اساس برنامه مسابقات، تیم ملی ایران در مرحله گروهی باید به مصاف تیم‌های نیوزیلند، مصر و بلژیک برود دیدارهایی که می‌تواند سرنوشت صعود این تیم را رقم بزند.