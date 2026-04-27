به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضاییان، مدافع تیم فوتبال استقلال، که به دلیل عدم حضور در ترکیب آبی‌پوشان در نیم‌فصل از این تیم جدا و به باشگاه فولاد خوزستان پیوست، با عملکرد درخشان خود در فولاد توانست بار دیگر به تیم ملی بازگردد و در اردوهای اخیر ملی‌پوش باشد.

با این حال، این بازیکن همچنان تحت قرارداد باشگاه استقلال است و با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی این تیم برای فصل جدید، وضعیت ادامه حضور او در فولاد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. رضاییان تنها در صورتی می‌تواند در فولاد ماندگار شود که مبلغ رضایت‌نامه خود را به باشگاه استقلال پرداخت کند.

از سوی دیگر، با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال، مدیران این باشگاه نیز به این راحتی اجازه جدایی بازیکنان خود را نمی‌دهند تا تیم برای فصل آینده و با توجه به احتمال حضور در رقابت‌های آسیایی، با تمام توان وارد مسابقات شود.