اختلال در تنگه هرمز؛ افزایش ۵۰ درصدی قیمت کود در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبیسی نیوز، کشاورزان در سراسر آمریکا در اوج فصل کشت قرار دارند اما با اختلالی که در عرضه برخی نهادههای حیاتی مانند کود و سوخت بهدلیل جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز ایجاد شده، کارشناسان میگویند پیامدهای فوری این وضعیت میتواند تا ماهها برای زنجیره تامین ادامه پیدا کند و در نهایت روی مصرفکنندگان آمریکایی تاثیر گذار باشد.
تنگه هرمز که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته بود روز جمعه پس از بسته شدن به روی تردد تجاری از اوایل مارس، دوباره باز شده است، همچنان با ابهام مواجه است. مقامات ایران نیز روز شنبه اعلام کردند در حال بازپسگیری کنترل این آبراه هستند که به گفته تحلیلگران بر عدم قطعیت وضعیت آن افزوده است.
بر اساس اعلام سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، این تنگه مسیر اصلی حدود یکسوم تجارت دریایی کودهای شیمیایی در جهان است. همچنین تا دوسوم تجارت دریایی جهانی اوره (کود نیتروژنداری که در کشت محصولات مختلف از ذرت تا سبزیجات استفاده میشود) از این مسیر عبور میکند.
ائتلافی متشکل از دهها اتحادیه و سازمان بزرگ کشاورزی آمریکا در نامهای به ترامپ، از شکلگیری «طوفان کامل» چالشها سخن گفته و هشدار دادهاند که این وضعیت میتواند بقای بلندمدت تولید داخلی مواد غذایی را تهدید کند.
کایل جور، کشاورز تولیدکننده سویا در شمال مینهسوتا و عضو هیئت مدیره شورای کشاورزی میدوست، به شبکه ایبیسی نیوز گفت قیمت اوره نسبت به زمان خرید وی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته و این موضوع برای کشاورزانی که زودتر خرید نکردهاند بسیار آسیبزا خواهد بود.
او گفت که خودش خوششانس بوده چرا که کود مورد نیاز را در اوایل ژانویه و پیش از این اختلالات خریداری کرده است. به گفته جور، کشاورزانی که در وضعیت فعلی قرار دارند احتمالاً در نقطه سربهسر فعالیت میکنند و برخی دیگر هنگام کشت با حاشیه سود منفی مواجه خواهند شد.
به گفته این کشاورز، فشار هزینهای بر تولید سویا میتواند در ماههای آینده دامداران را نیز تحت تاثیر قرار دهد زیرا بخش زیادی از محصولات کشاورزی برای خوراک دام استفاده میشود و این موضوع میتواند قیمت گوشت گاو را در ادامه تغییر دهد.
وی همچنین گفته است شمار دامها هنوز پایینتر از سطح مطلوب است و تولیدکنندگان در حال تلاش برای جبران عرضه هستند. از سوی دیگر، افزایش قیمت نفت خام نیز یکی دیگر از عوامل فشار بر هزینههای کشاورزی است.
وی همچنین گفته است هنوز بخشی از گازوئیل مورد نیاز خود را تهیه نکرده است و قیمتها را برای زمان مناسب خرید به دقت زیر نظر دارد.
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت کود میتواند برخی کشاورزان را به تغییر الگوی کشت از ذرت به سویا سوق دهد چرا که سویا به کود نیتروژندار کمتری نیاز دارد.
این کشاورز تاکید کرد یکی از مهمترین آثار این وضعیت برای مصرفکننده، از مسیر انرژی است زیرا بخش زیادی از ذرت و سویا در تولید سوخت زیستی استفاده میشود. به گفته وی، افزایش قیمت نفت باعث تغییراتی در بازار سوختهای ترکیبی مانند بنزین حاوی اتانول شده است.
وی همچنین تاکید کرد که مصرفکننده ابتدا اثر این تغییرات را در جایگاههای سوخت مشاهده خواهد کرد.
در عین حال «بن اسمیت» کشاورز تولیدکننده لبنیات در ویرجینیا در این باره گفته است که وی و خانوادهاش برای موج جدید چالشهای ناشی از جنگ ایران آماده نبودند و این وضعیت را پیشبینی نمیکردند.
به گفته وی، ناوگان حملونقل و ماشینآلات کشاورزی آنها که حدود سه هزار گالن در هفته سوخت مصرف میکنند، وابسته به گازوئیل هستند و قیمت آن در مدت شش هفته حدود دو دلار در هر گالن افزایش یافته است.
وی این افزایش را بسیار سنگین توصیف کرده و گفته است برای مدیریت هزینهها در حال جستوجوی مخازن ذخیره اضافی است تا بتواند سوخت را پیش از افزایش بیشتر قیمت ذخیره کند.
مدیر بخش کشاورزی یک تعاونی تامین کود نیز به ایبیسی نیوز گفته است که عدم اطمینان در وضعیت تنگه هرمز بر بازار جهانی تاثیر میگذارد و فرقی ندارد منبع کالا کجاست، در نهایت اثر آن به همه جا منتقل میشود.
در واکنش به این شرایط، برخی کشاورزان به استفاده از جایگزینهای ارزانتر کود مانند کود دامی روی آوردهاند. یکی از کشاورزان گفته است برای نخستین بار، کود دامی مازاد به یک کشاورز غله در منطقه دیگر ارسال شده است.
