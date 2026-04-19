آموزش و پرورش اسلامشهر: جزئیات امتحانات پایان سال به زودی اعلام می شود

موسی صادق‌پور، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک دهه کرامت و روز دختر به تمامی دانش‌آموزان، فرهنگیان و مردم شهرستان، اظهار داشت: آموزش در حال حاضر به صورت مجازی و در بستر شبکه شاد ادامه دارد و همکاران فرهنگی با جدیت این روند را پیگیری می‌کنند.

وی افزود: به محض اعلام تکلیف از سوی وزارت آموزش و پرورش، نحوه نهایی آموزش اطلاع‌رسانی خواهد شد. امتحانات داخلی مدارس نیز پس از ماه خرداد آغاز می‌شود و جزئیات آن متعاقباً اعلام می‌گردد. همچنین در روزهای آینده، اطلاع‌رسانی دقیقی درباره نحوه برگزاری امتحانات نهایی صورت خواهد گرفت.

صادق‌پور در ادامه به برپایی موکب فرهنگیان و دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت: این موکب تا ۴۷ شب در حال خدمات‌رسانی در زمینه‌های فرهنگی، پرورشی و پذیرش نذورات دانش‌آموزی و فرهنگیان است.

مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر با اشاره به جلسه اخیر کمیته برنامه‌ریزی، خاطرنشان کرد: در این جلسه، موضوع ساماندهی نیروی انسانی و اولویت‌های سال آینده بررسی شد. اولویت ما این است که دانش‌آموزان و خانواده‌ها در فرآیند ثبت‌نام و ساماندهی نیروی انسانی با مشکلی مواجه نشوند. برنامه ما بر این است که هر دانش‌آموز در نزدیک‌ترین مدرسه به محل سکونت خود تحصیل کند و سازوکارهای لازم برای کمترین چالش برای خانواده‌ها تدوین شده است.

وی در پایان از تمامی مدیران مدارس و فرهنگیان شهرستان که با جان و دل پای کار تعلیم و تربیت ایستاده‌اند، صمیمانه تشکر و قدردانی کرد.