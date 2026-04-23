صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (پنجشنبه، ۳ اردیبهشت) در بخشهایی از کشور شاهد ابرناکی، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقت خواهیم بود.
وی افزود: بر این اساس، در شرق خراسان رضوی، نیمه جنوبی فارس، جنوب بوشهر، دامنه و ارتفاعات مرکزی کرمان و شمال هرمزگان طی ساعات مختلف امروز شرایط ناپایدار جوی شامل رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود. همچنین این شرایط روز جمعه (۴ اردیبهشت) در خراسان رضوی نیز ادامه خواهد داشت.
ضیائیان ادامه داد: سامانه بارشی جدید از اواسط روز شنبه (۵ اردیبهشت) از غرب وارد کشور میشود و در پی آن در بخشهایی از شمالغرب، غرب و جنوبغرب کشور بارندگی رخ خواهد داد.
وی تصریح کرد: بر اساس پیشبینیها، در روز یکشنبه (۶ اردیبهشت) دامنه فعالیت این سامانه گستردهتر شده و علاوه بر مناطق یادشده، بارشها در استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز مرکزی و سواحل شرقی دریای خزر نیز ادامه پیدا میکند. همچنین در برخی مناطق شمالشرق و شرق کشور رگبار پراکنده پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره روند دمایی کشور گفت: از بعدازظهر چهارشنبه تا اواخر هفته، روند افزایش دما در نوار شمالی کشور بهویژه در سواحل دریای خزر حاکم خواهد شد.
وی بیان کرد: در عین حال، امروز در مناطق مرکزی و روز یکشنبه (۶ اردیبهشت) در جنوب کشور و دامنههای جنوبی البرز مرکزی، به سبب وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، در مناطق مستعد خیزش گردوخاک نیز انتظار میرود.
ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۳ اردیبهشت) صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیشبینی میشود. حداقل دمای تهران ۱۰ درجه و حداکثر دما ۲۳ درجه سانتیگراد خواهد بود.
وی تاکید کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در بعضی ساعات پیشبینی میشود. تا اواخر وقت امروز پنجشنبه (۳ اردیبهشت)، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در گستره استان تهران بهویژه در نیمه جنوبی و مناطق غربی مورد انتظار است که در این شرایط احتمال گردوخاک و کاهش موقت شعاع دید در نوار جنوبی استان وجود دارد.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی افزود: تا صبح امروز روند کاهش نسبی دما در سطح استان تهران بهویژه در نیمه شمالی پیشبینی شده و در ارتفاعات نیز رخداد یخبندان شبانه سطح زمین دور از انتظار نیست، همچنین از روز جمعه (۴ اردیبهشت) تا روز یکشنبه (۶ اردیبهشت) روند افزایش نسبی دما در استان تهران پیشبینی میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از بعدازظهر روز یکشنبه نیز افزایش ابر و بهتدریج بارش پراکنده همراه با احتمال رگبار و رعدوبرق در ارتفاعات استان تهران مورد انتظار است.
