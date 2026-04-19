۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

تشدید سامانه‌های بارشی تا روز چهارشنبه؛ خطر گسترش آتش‌سوزی در جنگل‌ها

تشدید سامانه‌های بارشی تا روز چهارشنبه؛ خطر گسترش آتش‌سوزی در جنگل‌ها

یک کارشناس هواشناسی گفت: با تشدید سامانه بارشی تا چهارشنبه و کاهش دما در برخی استان‌ها، در شمال کشور افزایش ۸ درجه‌ای دما همراه با وزش باد، خطر گسترش آتش‌سوزی در جنگل‌ها دور از انتظار نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (یکشنبه، ۳۰ فروردین) برخلاف انتظار، بارش‌ها از چند ساعت قبل در بخش‌های گسترده‌ای از نیمه غربی کشور آغاز شده است.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، در استان کردستان از امروز تا صبح روز سه‌شنبه (یکم اردیبهشت) به‌ویژه در مناطق سردسیری مانند بانه، مریوان، سروآباد و کامیاران بارش برف رخ خواهد داد و شرایط زمستانی در این مناطق حاکم می‌شود.

اصغری بیان کرد: در استان آذربایجان شرقی نیز طی امروز و فردا (دوشنبه، ۳۱ فروردین)، بارش‌های پراکنده تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در استان لرستان نیز به‌ویژه در مناطق ازنا، کوهدشت، سپیددشت، دورود و پلدختر، از صبح فردا باید منتظر رگبارهای نسبتاً قابل توجه باشیم و عمده این بارش‌ها در ساعات بعدازظهر فردا شدت بیشتری خواهد داشت؛ به‌گونه‌ای که احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: در شمال شرق استان خوزستان از جمله دزفول و لالی نیز بارش‌ها نسبتاً سنگین پیش‌بینی می‌شود و با توجه به وزش باد نسبتاً شدید در این استان، توصیه می‌شود از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری شود.

وی یادآور شد: در استان سمنان نیز علاوه بر بارندگی، وزش باد قابل توجه پیش‌بینی شده و کاهش دما بین ۴ تا ۶ درجه در نیمه دوم هفته رخ خواهد داد. همچنین طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، از چرای دام در نواحی مرتفع این استان به دلیل احتمال صاعقه باید خودداری شود.

هشدار خطر گسترش آتش‌سوزی در جنگل‌ها؛ افزایش دما تا ۸ درجه

اصغری تصریح کرد: در استان‌های گیلان و مازندران، با توجه به الگوی جوی و افزایش دما در نواحی جنوبی، طی روزهای آینده افزایش دما بین ۴ تا ۸ درجه پیش‌بینی می‌شود که این شرایط می‌تواند خطر گسترش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع را افزایش دهد، بنابراین ضروری است پیش از ترک مناطق جنگلی، از خاموش بودن کامل آتش اطمینان حاصل شود.

وی عنوان کرد: در استان گلستان نیز روز دوشنبه بارش رگباری در مناطق از این استان آغاز می‌شود و این شرایط ناپایدار تا روز چهارشنبه (۲ اردیبهشت) ادامه خواهد داشت.

این کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت کلی کشور گفت: انتظار داریم سردترین بامداد هفته در روز چهارشنبه ثبت شود و کاهش دما در بسیاری از مناطق کشور محسوس خواهد بود.

اصغری ادامه داد: در تهران نیز از عصر امروز افزایش ابر و آغاز بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود که به‌تدریج در شب شدت بیشتری خواهد گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در غرب و جنوب استان اصفهان به دلیل احتمال وقوع رگبارهای شدید، به‌ویژه در روز دوشنبه، هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده است.

زهره آقاجانی

