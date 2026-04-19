به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (یکشنبه، ۳۰ فروردین) برخلاف انتظار، بارش‌ها از چند ساعت قبل در بخش‌های گسترده‌ای از نیمه غربی کشور آغاز شده است.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، در استان کردستان از امروز تا صبح روز سه‌شنبه (یکم اردیبهشت) به‌ویژه در مناطق سردسیری مانند بانه، مریوان، سروآباد و کامیاران بارش برف رخ خواهد داد و شرایط زمستانی در این مناطق حاکم می‌شود.

اصغری بیان کرد: در استان آذربایجان شرقی نیز طی امروز و فردا (دوشنبه، ۳۱ فروردین)، بارش‌های پراکنده تا نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در استان لرستان نیز به‌ویژه در مناطق ازنا، کوهدشت، سپیددشت، دورود و پلدختر، از صبح فردا باید منتظر رگبارهای نسبتاً قابل توجه باشیم و عمده این بارش‌ها در ساعات بعدازظهر فردا شدت بیشتری خواهد داشت؛ به‌گونه‌ای که احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: در شمال شرق استان خوزستان از جمله دزفول و لالی نیز بارش‌ها نسبتاً سنگین پیش‌بینی می‌شود و با توجه به وزش باد نسبتاً شدید در این استان، توصیه می‌شود از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری شود.

وی یادآور شد: در استان سمنان نیز علاوه بر بارندگی، وزش باد قابل توجه پیش‌بینی شده و کاهش دما بین ۴ تا ۶ درجه در نیمه دوم هفته رخ خواهد داد. همچنین طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، از چرای دام در نواحی مرتفع این استان به دلیل احتمال صاعقه باید خودداری شود.

هشدار خطر گسترش آتش‌سوزی در جنگل‌ها؛ افزایش دما تا ۸ درجه

اصغری تصریح کرد: در استان‌های گیلان و مازندران، با توجه به الگوی جوی و افزایش دما در نواحی جنوبی، طی روزهای آینده افزایش دما بین ۴ تا ۸ درجه پیش‌بینی می‌شود که این شرایط می‌تواند خطر گسترش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع را افزایش دهد، بنابراین ضروری است پیش از ترک مناطق جنگلی، از خاموش بودن کامل آتش اطمینان حاصل شود.

وی عنوان کرد: در استان گلستان نیز روز دوشنبه بارش رگباری در مناطق از این استان آغاز می‌شود و این شرایط ناپایدار تا روز چهارشنبه (۲ اردیبهشت) ادامه خواهد داشت.

این کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به وضعیت کلی کشور گفت: انتظار داریم سردترین بامداد هفته در روز چهارشنبه ثبت شود و کاهش دما در بسیاری از مناطق کشور محسوس خواهد بود.

اصغری ادامه داد: در تهران نیز از عصر امروز افزایش ابر و آغاز بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود که به‌تدریج در شب شدت بیشتری خواهد گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در غرب و جنوب استان اصفهان به دلیل احتمال وقوع رگبارهای شدید، به‌ویژه در روز دوشنبه، هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده است.