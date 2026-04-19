به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵، مراسم تقدیر از سیمبانان صنعت برق به مناسبت روز جهانی سیمبان در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برگزار شد. این مراسم که با بازدید از ناوگان خودرویی، لجستیک و همچنین مرکز پایش و رصدخانه (دیسپاچینگ) برق و انرژی شهر تهران همراه بود، با حضور فاطمه مهاجرانی (سخنگوی دولت چهاردهم)، مصطفی رجبی مشهدی (سخنگوی صنعت برق کشور و معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو)، کامبیز ناظریان (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ) و محمد اله‌داد (سرپرست شرکت توانیر) برگزار گردید.

پهناورترین شبکه خدمت‌رسانی کشور؛ از ۶۰۰ هزار کیلومتر کابل سرویس تا ۹۱۰ هزار ترانسفورماتور

محمد اله‌داد، سرپرست شرکت توانیر، در این مراسم با ارائه آماری دقیق از گستردگی شبکه توزیع برق در کشور اظهار داشت: برای انتقال برق، بین هر تیر برق یک کابل ۲۰ تا ۲۵ متری وجود دارد تا روشنایی به مشترکین برسد. ما اکنون ۶۰۰ هزار کیلومتر کابل سرویس و ۹۱۰ هزار دستگاه ترانسفورماتور در اختیار داریم که نشان می‌دهد پهناورترین شبکه خدمت‌رسانی کشور متعلق به صنعت برق است.

وی با تاکید بر اینکه خدمات بسیاری در حوزه‌های رفاهی، امنیتی، اجتماعی و درمانی مستقیماً به برق وابسته است، افزود: اگرچه چراغ تبدیل به نماد صنعت برق شده است، اما برق «زیرساختِ زیرساخت‌ها» است. وقتی برق قطع می‌شود، فقط چراغ‌ها خاموش نمی‌شوند؛ ارتباطات قطع می‌شود زیرا باتری دکل‌های بی‌تی‌اس (BTS) تنها در مدت کوتاهی پاسخگو هستند. پمپ‌های آب از کار می‌افتند و آب قطع می‌شود. همچنین سیستم سوخت‌رسانی در پمپ‌بنزین‌ها، نانوایی‌ها و خدمات عمومی مختل می‌گردد که این موضوع می‌تواند دغدغه‌های زیادی برای کشور ایجاد کند.

عملیات استشهادی ارتش ۳۰ هزار نفری سیمبانان در زیر آتش

سرپرست توانیر در بخش دیگری از سخنان خود به فداکاری‌های نیروهای عملیاتی پرداخت و از آن‌ها به عنوان «ارتش صنعت برق» و «نیروهای خط مقدم» یاد کرد.

وی با اشاره به همزمانی روز ارتش با روز جهانی سیمبان گفت: ما نیز همزمان با روز ارتش، روز سیمبان را در ۵۰۰ نقطه در کل کشور برای گرامیداشت این عزیزان با نام و یاد «شهید سعید جلالی»، سیمبانی که در دوره جنگ رمضان یا تحمیلی سوم به شهادت رسید، برگزار کردیم.

اله‌داد با تشریح سختی کار سیمبانان در شرایط جنگی تصریح کرد: واقعاً بسیاری از عملیات‌های همکاران ما، عملیات استشهادی (شهادت‌طلبانه) بود. در حالت عادی و بدون جنگ، صعود از یک پایه ۳۰ تا ۴۰ متری و قرار گرفتن بر روی هادی‌ها و وسط اسپن کاری خطرناک و پرمخاطره است؛ چه رسد به زمانی که برای دفعه دوم، سوم و دهم، نقاط و پادگان‌هایی مورد اصابت قرار می‌گرفتند. همکاران ما می‌دانستند که احتمال برخورد و اصابت مجدد وجود دارد، اما با این حال برای ترمیم شبکه اقدام می‌کردند.

ترمیم شبکه در ۲۰۰۰ نقطه آسیب‌دیده؛ چرا اطلاع‌رسانی نشد؟

وی با پرده‌برداری از استراتژی رسانه‌ای صنعت برق در دوران بحران اظهار کرد: علی‌رغم اینکه آقای غلامحسین مقیمی اسفندآبادی، مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، اصرار زیادی به اطلاع‌رسانی داشتند، اما ما از ابتدای جنگ تصمیم گرفتیم اطلاع‌رسانی نکنیم تا دشمن روی تاسیسات برق زوم نکند.

اله‌داد افزود: بازتاب واقعی خدمات برق برای مردم، استمرار این خدمات بود. پس از هر انفجاری که در ۲۰۰۰ نقطه به صورت اصابت مستقیم یا غیرمستقیم رخ داد، همکاران ما در همان ۲۰۰۰ نقطه در فرصت کوتاهی حاضر شدند و شبکه را ترمیم کردند. سرعت عمل این ارتش ۳۰ هزار نفری به حدی بود که گاهی آنها از نیروهای امنیتی به ما گله می‌کردند و می‌گفتند نیروهای امداد برق زودتر می‌رسند اما باید منتظر انجام عملیات «چک و خنثی» بمانند و باید منتظر باشند تا مسیر ایمن شود.

درخواست ثبت روز ملی صنعت برق در تقویم رسمی

سرپرست توانیر در ادامه، با خطاب قرار دادن فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، خواستار ثبت یک روز رسمی برای این صنعت شد و گفت: صنعت برق با این حجم و گستره خدمت‌رسانی، هیچ روزی در تقویم رسمی کشور ندارد. ما به صورت درون‌سازمانی روز ۱۰ اردیبهشت را گرامی می‌داریم. استدعا دارم کمک بفرمایید و دستور دهید تا با درخواست ما، یک روز به عنوان روز ملی صنعت برق در تقویم رسمی کشور ثبت شود.

چالش منابع مالی برای بازسازی شبکه و آمادگی برای تابستان ۱۴۰۵

اله‌داد با اشاره به خسارات وارد شده به صنعت برق، مهم‌ترین چالش فعلی را تامین منابع مالی و پرداخت قبوض دانست و تاکید کرد: صنعت برق خسارات زیادی دیده است، اما اکنون چالشی که با آن مواجهیم، پرداخت صورت‌حساب‌های مشترکین است. ما در مناطقی که درگیر جنگ نبوده‌اند، مانند شرق کشور، حاشیه دریای خزر و بسیاری از نقاط دیگر، بدون هیچ وقفه‌ای در حال ارائه برق هستیم.

وی اضافه کرد: انتظار داریم بتوانیم منابع این بخش را دریافت کنیم تا هم جبران خرابی‌ها و بازسازی‌ها انجام شود و هم توسعه شبکه برای پیک بار پیش رو صورت گیرد. ممکن است ما چالش گاز نیز داشته باشیم، لذا حتماً باید خودمان را آماده کنیم. ما همیشه همراهی دولت را داشته‌ایم و از مردم نیز درخواست داریم که در تابستان پیش رو، این همراهی را که در این ایام ۴۰ روزه نیز وجود داشت، بیشتر کنند. مطمئن هستیم با همگرایی ایجاد شده در کشور و تعصبی که صنعت برق نشان داده، شرایط تابستان امسال را بهتر از سال قبل مدیریت خواهیم کرد.

سرپرست توانیر در پایان سخنرانی خود، صحبت‌هایش را با خواندن یک شعر مرتبط با مفاهیم برق به پایان رساند: عیب کار از جعبه تقسیم نیست / سیم سیار دل ما، سیم نیست؛ این خدا، این هم هزاران طول موج / دیش احساسات ما تنظیم نیست.