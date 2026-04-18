۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

دستگیری قاتل و همدستانش بلافاصله پس از ارتکاب جرم در صومعه سرا

صومعه سرا- ماموران انتظامی صومعه سرا پس از وقوع یک فقره قتل، قاتل را به همراه همدستانش در صحنه ارتکاب دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان، در پی اعلام وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی در طاهرگوراب شهرستان صومعه سرا، ماموران انتظامی پاسگاه انتظامی طاهرگوراب، بلافاصله به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران از ادامه درگیری سریعا جلوگیری و معلوم شد در این نزاع دسته جمعی، فردی ۳۶ ساله به اثر ضربات چاقو به قتل رسیده است.

ماموران پاسگاه انتظامی طاهرگوراب قاتل ۲۶ ساله این پرونده به همراه ۲ نفر از همدستانش را در حالت غیر عادی دستگیر کردند.

سلاح سرد به کار گرفته شده در ارتکاب قتل کشف و بنا بر تحقیقات پلیس علت وقوع قتل مشکلات شخصی بوده است.

