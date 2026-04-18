دستگیری قاتل و همدستانش بلافاصله پس از ارتکاب جرم در صومعه سرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان، در پی اعلام وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته جمعی در طاهرگوراب شهرستان صومعه سرا، ماموران انتظامی پاسگاه انتظامی طاهرگوراب، بلافاصله به محل اعزام شدند.

با حضور ماموران از ادامه درگیری سریعا جلوگیری و معلوم شد در این نزاع دسته جمعی، فردی ۳۶ ساله به اثر ضربات چاقو به قتل رسیده است.

ماموران پاسگاه انتظامی طاهرگوراب قاتل ۲۶ ساله این پرونده به همراه ۲ نفر از همدستانش را در حالت غیر عادی دستگیر کردند.

سلاح سرد به کار گرفته شده در ارتکاب قتل کشف و بنا بر تحقیقات پلیس علت وقوع قتل مشکلات شخصی بوده است.