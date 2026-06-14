رایزنی وزیران خارجه جیبوتی و مصر درباره تحولات شاخ آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشروق، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، در تماس تلفنی با عبدالقادر حسین عمر همتای جیبوتیایی خود، راه‌های تقویت روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه شاخ آفریقا را بررسی کرد.

دو وزیر در ادامه به بررسی چالش‌های امنیتی و سیاسی منطقه و راه‌های تحکیم صلح و امنیت در شاخ آفریقا و امنیت دریای سرخ پرداختند.

وزیر خارجه مصر در این راستا بار دیگر بر اهمیت حمایت از نهادهای ملی، حفظ یکپارچگی و حاکمیت ارضی کشورهای منطقه و رد هرگونه تصمیم یک‌جانبه یا تلاش برای تحمیل کردن ساختارهای موازی که ثبات منطقه را تضعیف می‌کند، تاکید کرد.

طرفین در پایان بر تداوم رایزنی‌های مستمر خود در قبال مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی توافق کردند.

گفتنی است مصر همواره بر حفظ یکپارچگی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای آفریقایی از جمله سومالی تاکید دارد و با هرگونه اقدام یک‌جانبه برای به رسمیت شناختن استقلال «سومالی‌لند» به‌شدت مخالفت کرده است و تلاش برای جدایی این منطقه یا ایجاد ساختارهای موازی در شاخ آفریقا را تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه و امنیت دریای سرخ می‌داند.