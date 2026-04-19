۱۰۰ هکتار آب بندان در مازندران احیا و مرمت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری‌یانسری شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات اخیر در حوزه مدیریت منابع آب و خاک اظهار کرد: از ابتدای دوره اخیر، ۱۶ طرح سامانه نوین آبیاری در سطحی حدود ۷۰ هکتار اجرا شده که این پروژه‌ها پس از طی مراحل بررسی فنی، تصویب مالی و تحویل موقت به بهره‌برداران رسیده‌اند.

وی افزود: در همین بازه زمانی، بیش از ۳۵ درخواست از سوی کشاورزان و بهره‌برداران در حوزه زیرساخت‌های آب و خاک بررسی شده و اقدامات لازم از جمله بازدیدهای میدانی، امکان‌سنجی و برآورد هزینه‌ها برای آن‌ها انجام شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به کاهش هدررفت منابع آبی ادامه داد: پوشش‌دار کردن ۸ کیلومتر از کانال‌های آبیاری عمومی در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد که نقش مهمی در افزایش بهره‌وری آب دارد.

وی همچنین از بهسازی مسیرهای دسترسی به اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: در این مدت ۱۰ کیلومتر از جاده‌های بین مزارع بهسازی و شن‌ریزی شده و طرح‌های مرمت آب‌بندان‌ها نیز در سطحی حدود ۱۰۰ هکتار اجرا شده است.

تیموری‌یانسری با تأکید بر اهمیت زهکشی اراضی افزود: طرح‌های زهکشی، بازچرخانی آب و اصلاح سیستم‌های موجود در بیش از هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اجرا و تکمیل شده است.

وی با اشاره به اقدامات هماهنگی در حوزه مدیریت آب گفت: جلسات تخصصی متعددی با همکاری دستگاه‌های مرتبط و حضور کارشناسان برای بررسی موضوعاتی همچون تحویل حجمی آب، الگوی کشت و ساماندهی تشکل‌های آب‌بران برگزار شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین از نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها خبر داد و تصریح کرد: بیش از ۳۰ پروژه در حوزه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک مورد بازدید قرار گرفته تا روند پیشرفت آن‌ها تسریع و کیفیت اجرا ارتقا یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ۱۲ پروژه نیمه‌تمام در حوزه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، سامانه‌های نوین آبیاری و آب‌بندان‌ها که از سال‌های گذشته باقی مانده بود، تعیین تکلیف شده است.