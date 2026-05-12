به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مریوان بعدازظهر سه شنبه یه همراه رئیس اداره فنی و زیربنایی این مدیریت از روند اجرای پروژه احداث و بهسازی جاده دسترسی به مزارع و باغات روستای کال‌سفلی–سرنژمار بازدید کردند.

در این بازدید، جمعی از بهره‌برداران و کشاورزان منطقه نیز حضور داشتند و آخرین وضعیت اجرای طرح مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مریوان در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی اظهار کرد: اجرای این پروژه گامی مؤثر در راستای تسهیل دسترسی بهره‌برداران به اراضی کشاورزی و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل محصولات است.

سامان کامران افزود: توسعه راه‌های بین مزارع نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، رونق تولید و بهبود شرایط فعالیت کشاورزان در مناطق روستایی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مریوان در پایان تأکید کرد: اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی در مناطق روستایی، نقش مهمی در توسعه پایدار بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان دارد.

در ادامه، رئیس اداره فنی و زیربنایی جهاد کشاورزی مریوان با تشریح جزئیات این طرح گفت: عملیات اجرایی پروژه شامل احداث و بهسازی جاده‌ای به طول یک‌هزار و ۲۰۰ متر و عرض پنج متر است که با نظارت فنی مستمر در حال انجام است.

رستمی ادامه داد: این پروژه زمینه بهبود تردد در ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه را فراهم می‌کند و ۶۸ نفر از کشاورزان و بهره‌برداران از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح ۲۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته است.