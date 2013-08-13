يادواره شهداي منطقه منصورآباد شهرستان دلفان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه نورآباد ظهر سه شنبه در اين مراسم اجر زنده نگه داشتن ياد شهدا را برابر با شهادت ذكر كرد و افزود: برگزاری چنين مراسماتي مي تواند نقش مهمي را در آشنا کردن مردم به ويژه نسل سوم انقلاب با جانفشاني ها و ايثارگري هاي رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس داشته باشد.

حجت الاسلام سيد جعفر مرادياني با اشاره به اينكه اقتدار و عزت ايران اسلامي مديون دلاور مردي هاي رزمندگان در طول انقلاب اسلامي است اظهار داشت: ما نيز وظيفه داريم پاسدار خوبي براي آرمان هاي اين عزيزان كه همان سربلندي و اقتدار نظام مقدس ايران اسلامي در جهان بوده است باشيم.

وي حركت در مسير ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را يك نعمت الهي دانست و افزود: ما بايد افتخار كنيم كه خداوند توفيق حضور در چنين مراسماتي را به ما بخشيده و اين خود از بركات نظام مقدس جمهوري اسلامي است.

امام جمعه نورآباد با قدرداني از برگزار كنندگان اين مراسم گفت: اميدواريم همواره شاهد برگزاري اينگونه برنامه های معنوي در شهرستان باشيم.

بنابر این گزارش شهرستان دلفان 269 شهيد، 700 جانباز و ايثارگر و 22 آزاده سرافراز در عرصه هاي مختلف تقديم به انقلاب اسلامي كرده است.

اين مراسم با همكاري هئيت عزاداري فاطمه زهرا(س)، اداره تبليغات اسلامي دلفان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش دلفان، دفتر امام جمعه نورآباد و بنياد شهيد و امور ايثارگران اين شهرستان در حسينيه فاطمه زهرا(س) برگزار شد.