اتحاد و انسجام ملت ایران دشمن را به زانو در آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اینانلو در پنجاهمین شب تجمع مردم ارومیه افزود: اتحاد شما مردم اعم از هر سلیقه و ذوق، قوم و طایفه ای باعث شد دشمن در جبهه نظامی به اهدافش نرسد.

وی خاطرنشان کرد: امروز هم دشمن بحث مذاکرات را مطرح می کند و چون در مذاکرات هم نمی تواند اهداف خود را پیاده و تحمیل کند می خواهد دست به ایجاد شکاف و انشقاق میان ملت ایران بزند و زمینه ای فراهم کند تا خیابان‌ها خالی از حضور مردم شود غافل از اینکه این تصور او خیالی بیش نیست.

حجت الاسلام اینانلو افزود: شما مردم به فرموده مقام معظم رهبری هم رهبری کردید و هم فرماندهی کردید و این غیرت شما مردم غیور ستودنی است.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش می کند اتحاد ما را به هم بزند گفت: ما اعلام می کنیم در کنارهم ایستاده ایم همانطور که در جبهه نبرد کنار نیروهای مسلح ایستادیم.

حجت الاسلام اینانلو خاطرنشان کرد: مذاکره کنندگان به پشتوانه ملت ایران پشت میز مذاکره نشستند. شما به آنان عزت دادید و دیدیم که دراین مذاکره تیم مذاکره کننده در برابر شروط آمریکا تسلیم نشد و با غرور میز مذاکره را ترک کرد.

مسئول بسیج طلاب کشور ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند گوش به حرف‌های خارجی ندهید چرا که آنان می خواهند تفرقه ایجاد کنند و با تحریف صحبت ها اهداف خود را پیاده کنند.

وی تاکید کرد: ما با بیعتی مجدد با رهبر معظم انقلاب همچنان تا پیروزی نهایی در برابر آمریکا و رژیم صهیونسیتی در خیابان خواهیم بود و همچنین به دفاع از تیم مذاکره کننده می پردازیم و این مهم را بیان می کنیم رهبری فصل الخطاب است.

حجت الاسلام اینانلو با اشاره به سخنان رهبر شهید مبنی بر اینکه اگر شرایطی برای کشور پیش بیاید ملت مبعوث شده و کار را به سرانجام خواهد رساند گفت: مردم با پشتیبانی از نیروهای مسلح دل آنان را قرص کرده و باعث شدند در عرصه نبرد موفق شوند.

وی افزود: دشمن می خواست در عرض سه روز کشور را به تصرف خود آورده و تجزیه کند. اما مردم ایستادند و فریاد زدند ما می میرم ذلت نمی پذیریم.