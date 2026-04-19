به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح یکشنبه شب در نشست قرارگاه مقاومت مردمی شهرستان دشتستان به بیان نکاتی پیرامون برنامههای پیشرو و ضرورت مشارکت مردمی پرداخت.
وی با تأکید بر لزوم استمرار حضور پرشور مردم در برنامهها و مناسبتهای انقلابی و فرهنگی، حضور مردم را پشتوانه اصلی حرکتهای مردمی و عامل پویایی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی دانست.
امام جمعه دشتستان خاطرنشان کرد: برنامهها باید به گونهای طراحی شوند که زمینه مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه فراهم شود.
وی با اشاره به مناسبتهای پیش رو از جمله هفته گرامیداشت سپاه پاسداران، روز کارگر، روز معلم و دهه کرامت، بر ضرورت توجه به این مناسبتها در برنامهریزیها تأکید کرد و گفت: در اجرای برنامهها، نقش و حضور اقشار مختلف مردم از جمله جوانان، فرهنگیان، کارگران و خانوادهها مورد توجه قرار گیرد.
حجتالاسلام مصلح همچنین بر اهمیت پرداختن به موضوعات فرهنگی و اجتماعی در سخنرانیها و برنامهها تأکید کرد و گفت: توجه به مسئله جوانی جمعیت، ترویج سبک زندگی اسلامی، آگاهی بخشی در حوزه فضای مجازی و ارتقای سواد رسانهای از موضوعاتی است که باید در سخنرانیها و برنامههای فرهنگی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی به موضوع مدیریت مواکب و پذیراییها اشاره و بر ضرورت هدفمند بودن این خدمات تأکید کرد تا ضمن حفظ شأن برنامهها، از اسراف و بینظمی جلوگیری شود.
امام جمعه دشتستان همچنین بر مدیریت زمان در اجرای برنامهها و رعایت حال ساکنین و کسبه همجوار محل تجمعات تأکید کرد و خواستار هماهنگی و برنامه ریزی دقیق در این زمینه شد تا برگزاری مراسمها با کمترین مزاحمت برای مردم همراه باشد.
در ادامه نشست، برخی از مدیران و حاضران نیز به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود پرداختند و موضوعاتی در خصوص نحوه بهتر برگزاری برنامهها، هماهنگی میان دستگاهها و استفاده از ظرفیتهای مردمی مطرح و در پایان بر تداوم هماهنگیها و پیگیری مصوبات جلسه تأکید شد.
