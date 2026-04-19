تاج: عزم راسخ تیم ملی برای حضور مقتدرانه در جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج شامگاه یکشنبه در حاشیه سفر به استان مرکزی در موکب هیئت فوتبال با اشاره به اعلام اسامی بازیکنان اظهار کرد: از فردا اردوی تیم در کمپ تیمهای ملی ایران آغاز میشود.
وی ادامه داد: بهترین راه حل این است که به دشمن نشان دهیم در این شرایط نیز فوتبال خود را ادامه میدهیم و تیم ملی مورد حمایت کامل فدراسیون و کشور است و تمام ظرفیتها برای رسیدن به جام جهانی به کار گرفته شده است.
رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص انتقال بازیهای تیم ملی فوتبال ایران از آمریکا به مکزیک بیان کرد: امکان انتقال بازیها وجود ندارد چرا که بلیتها فروخته شده، قرعهکشی انجام شده و زمینهای مسابقات مشخص هستند، اما با این وجود همچنان به تلاش خود برای انتقال بازیها ادامه میدهیم.
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: با توجه به خباثتهای آمریکا، دورنمای خوشی از جام جهانی نمیبینیم، اما با این حال خود را برای حضور مقتدرانه در این مسابقات آماده میکنیم.
تاج در خصوص دعوت سردار آزمون به اردوی تیم ملی نیز گفت: رئیس فدراسیون در انتخاب یا دعوت هیچ بازیکنی دخالت نمیکند و این مهم در اختیار سرمربی تیم ملی است.
وی اضافه کرد: یک مهاجم دیگر نیز از بلژیک به تیم ملی دعوت شده که به زودی به جمع بازیکنان اضافه میشود.
رئیس فدراسیون فوتبال حضور مؤثر هیئتهای فوتبال در تجمعات شبانه را قابل تقدیر عنوان کرد و گفت: ما با مسائل جاری مملکت بیگانه نیستیم و از جنس این مردم هستیم. حضور مردم در خیابان گویای همه چیز است و تیم ملی باید نماینده واقعی این مردم باشد.
تاج بیان کرد: به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال، از صمیم قلب خوشحالم که مجموعه هیاتهای فوتبال در سراسر کشور اینچنین پویا و مردمی عمل میکنند. فردا به قم میرویم تا مراسم یادبود سرلشگر موسوی شرکت کنم، ایشان نهتنها رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سرباز وطن بود بلکه یک فوتبالیست هم بودند و نام و آوازه این شهید والامقام همواره باعث فخر فوتبال ایران خواهد بود.
وی افزود: کار باشگاهها و هیئتهای فوتبال در همه استانها، از اراک و اصفهان گرفته تا تهران و اهواز، ستودنی است. اولویت اول ما پیوند با مردم و کنار مردم بودن است و فوتبال در اولویت بعدی قرار میگیرد؛ چراکه فوتبال بدون مردم معنا ندارد.
