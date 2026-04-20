شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اذعان کرد، ایرانی ها درست می گویند؛ آتش بس در لبنان با مذاکرات ایران و آمریکا در ارتباط است.

در این گزارش آمده است، برخی افراد در رژیم صهیونیستی تلاش دارند از این حقیقت تلخ فرار کرده و بگویند که آتش بس لبنان به تلاش ها برای ارتباط میان نتانیاهو و رئیس جمهور این کشور برمی گردد.

این در حالی است که پیشتر رابرت پیپ کارشناس آمریکایی در پیامی در شبکه ایکس نوشت: آتش‌بس تل آویو و بیروت چیزی بیشتر از توقف درگیری و نشانه ای از جابه‌جایی قدرت در عرصۀ جهانی است.

وی تصریح کرد: ایران به صراحت خواستار پایان حملات تل آویو در لبنان شد و آمریکا دقیقاً همان را ارائه کرد. این موارد، تحلیل نیویورک تایمز مبنی بر ظهور ایران به عنوان چهارمین قدرت جهانی را تایید می کند.