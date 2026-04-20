۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۱

اعدام ۲ نفر از عناصر شبکه جاسوسی مرتبط با موساد

دو نفر از عناصر شبکه جاسوسی مرتبط با موساد بعد از برگزاری جلسات رسیدگی و تایید حکم صادره در دیوان عالی کشور اعدام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی از عناصر شبکه جاسوسی مرتبط با موساد بعد از برگزاری جلسات رسیدگی و تایید حکم صادره در دیوان عالی کشور اعدام شدند.

براساس مفاد پرونده، این افراد عضو یک شبکه جاسوسی بودند که از طریق فضای مجازی و سفر به اقلیم کردستان عراق با افسران سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، موساد، ارتباط برقرار کرده و پس از طی روند آموزش عملیات‌های تروریستی و اقدامات ایذایی به کشور بازگشته بودند.

تروریست‌ها، آموزش‌های مختلفی از قبیل نحوه برقراری ارتباط امن و فعالیت در فضای مجازی، مسیریابی، نقطه‌یابی و ارسال مختصات دقیق اماکن حساس و نحوه ساخت پرتابه‌های انفجاری، لانچر و منبع پرتاب آن دریافت کرد و ضمن انجام اقداماتی نظیر آتش زدن تعدادی از اماکن نظامی و عمومی، تصاویر اقدامات خود را برای سرپل ارسال و در قالب رمز ارز وجوهی دریافت کرده‌اند.

فعالیت و بازداشت اعضای شبکه

این شبکه در حالی که تحت تسلط و رصد امنیتی بودند ماموریت جدیدی مبنی بر حمله به دومرکز عمومی خدماتی و نظامی در تهران دریافت می‌کنند؛ آموزش‌های مربوط به ساخت پرتابه انفجاری منحنی زن و همچنین مسیریابی و انتخاب نقطه پرتاب و همچنین انتخاب بهترین زاویه برای تهیه عکس و فیلم از اقدامات تروریستی به آنها داده می‌شود و ابتدا با مستندسازی و ارسال فیلم و تصاویر از محیط پیرامون هدف نظامی مهم در تهران به منظور جاگذاری پرتابه، محل دقیق و مناسب برای جاگذاری پرتابه منحنی زن و مشرف به ساختمان هدف را با هدایت سرپل شناسایی و نقطه یابی کردند.

محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی پس از ساخت پرتابه انفجاری و انتقال آنها به محل‌های پرتاب، قبل از هرگونه اقدام به همراه ۱۰ پرتابه انفجاری آماده شلیک دستگیر می‌شوند.

در ادامه از محل سکونت متهمان در کرج و اصفهان و خانه تیمی آنها در تهران مهمات و پرتابه‌های انفجاری آماده و اقلام ساخت خمپاره کشف و ضبط شد.

پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست، در دادگاه انقلاب کرج به اتهاماتی از قبیل «محاربه»، «همکاری با گروه‌های متخاصم و رژیم صهیونیستی»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در گروه تروریستی مجرمانه با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مورد رسیدگی قرار گرفت.

پس از خاتمه رسیدگی پرونده در دادگاه و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آنها، دادگاه با توجه به اسناد و قرائن موجود و گزارش‌های ضابطان، محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی را به اعدام محکوم کرد.

با فرجام‌خواهی متهمان، پرونده در دیوان عالی کشور نیز رسیدگی شد و نهایتا رای صادره مورد تایید و ابرام قرار گرفت.

پس از طی تشریفات قانونی و رد فرجام‌خواهی متهمان، حکم اعدام محمد معصوم شاهی و حامد ولیدی بامداد امروز به اجرا درآمد.

    • IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      باید این جاسوسان...در وسط شهر اعدام شوند.....تا مایه عبرت بقیه مزدوران هم باشند
    • علی IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      باسلام..ماملت ایران دست قوه قضاییه ونیروهای اطلاعاتی امنیتی انتظامی راتک به تک میبوسیم , برخوردقاطع باوطن فروشان وجواسیس رانه تنهالازم بلکه حمایت هم میکنیم... به این مزدوران دشمن که درازای دریافت مشتی دلار ویوروبه نظام...مردم...ووطن خیانت میکنندبه هیچ وجه من الوجوه رحم ومماشات نکنید...به تمام مقدسات اینها ایرانی نیستندوسرنوشت مردم وکشور برایشان هیچ ارزش وقربی ندارد...اینان برای پول ناموس خودشان راهم براحتی معامله میکنند...

    پربازدیدها

    پربحث‌ها