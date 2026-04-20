تصویر دختران مظلوم میناب روی برج آزادی همزمان با روز دختر

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) و گرامیداشت روز دختر، برجنگاره (ویدئومپینگ) با عنوان «بچههای میناب» با همکاری بنیاد رودکی، مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۹ بر بدنه برج آزادی اجرا شد.
این رویداد فرهنگی و هنری با هدف گرامیداشت مقام دختران ایرانزمین و پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموزان میناب برگزار شد.
در این برنامه، با بهرهگیری از تکنیک برجنگاره و تصویربرداری هنری بر بدنه برج آزادی، روایتهایی نمادین و تصویری با محوریت کودکان و دختران ایران و یاد دانشآموزان میناب به نمایش درآمد.
