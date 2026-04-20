  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۶

تصویر دختران مظلوم میناب روی برج آزادی همزمان با روز دختر

برج‌نگاره «بچه‌های میناب» بر بدنه برج آزادی همزمان با ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر نمایان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) و گرامیداشت روز دختر، برج‌نگاره (ویدئومپینگ) با عنوان «بچه‌های میناب» با همکاری بنیاد رودکی، مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۹ بر بدنه برج آزادی اجرا شد.

این رویداد فرهنگی و هنری با هدف گرامیداشت مقام دختران ایران‌زمین و پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموزان میناب برگزار شد.

در این برنامه، با بهره‌گیری از تکنیک برج‌نگاره و تصویربرداری هنری بر بدنه برج آزادی، روایت‌هایی نمادین و تصویری با محوریت کودکان و دختران ایران و یاد دانش‌آموزان میناب به نمایش درآمد.

کد مطلب 6805698
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها