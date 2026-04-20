۵ مطالبه مهم ۱۲۰۰ استاد جامعه پزشکی از تیم مذاکره کننده

به گزارش خبرگزاری مهر، اساتید دانشگاهی و جامعه علوم پزشکی در مورد مذاکرات به قالیباف و عراقچی نامه ای ارسال کردند.

متن این نامه به شرح زیر است:

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر آیین خدا را یاری کنید، او شما را یاری می‌کند و گام‌هایتان را استوار می‌سازد.» سوره مائده ۵۶

محضر مبارک برادران مجاهد و سیاسیون مقتدر نظام اسلامی، قالیباف و عراقچی

سلام علیکم و رحمة الله

ما فرزندان ایران اسلامی در جامعه علوم پزشکی و بدنه نخبگانی کشور، شاهد ایستادگی عزتمندانه شما در برابر جبهه استکبار بودیم. حرکت مقتدرانه شما در عرصه بین‌الملل، یادآور صلابت رهبر شهیدمان و شجاعت حاج قاسم سلیمانی بود؛آنگاه که شکوهِ «میدان» در کلامِ «سربازان نظام» تجلی یافت.

همه میدانیم حضور در این عرصه، نه از باب اعتماد و خوش‌بینی به دشمن قسم خورده بدسابقه، بلکه صرفاً به جهت نشان دادن «حسن نیتِ مشروط» به جامعه جهانی و دادن یک فرصت چندباره به دشمنی بود که خود با درخواست‌های مکرر، تقاضای نشست با قدرت نوظهور دنیا را داشت.

با این حال، رفتار خصمانه طرف مقابل بار دیگر ثابت کرد که او نه تنها دشمن صلح جهانی است، بلکه ماهیت وجودی‌اش با تروریسم و انحطاط اخلاقی اپستین گره خورده است.مردم و مسئولین بصیر ایران هرگز به این جنایتکاران اعتمادی نداشته و نخواهند داشت.

بدیهی است که اگر امروز دستِ دیپلماسی ما در جهان پر است، به پشتوانه مجاهدت‌های جانانه و آمادگی خیره‌کننده‌ نیروهای مسلح و حضور گسترده و حمایت قاطع مردمی است.همه قدردان این بازوان مقتدر هستیم که با صیانت از امنیت ملی، زمینه را برای "دیپلماسی انقلابی" فراهم کردند.

این اقتدارِ میدانی، اثرگذار در هرگونه مذاکره و سدّی محکم در برابر زیاده‌خواهی دشمن است.جامعه عمومی ایران از تهدیدهای دشمن واهمه نداشته و تا پشیمان کردن کامل او و تحقق کامل مطالبات نظام، از پای نخواهد نشست.

ما دانشگاهیان و اعضای جامعه علوم پزشکی کشور، مطالبات قطعی خود را که همسو با فرامین مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است، به شرح ذیل بیان نموده و اعلام کنیم که تا پای جان برای تحقق آن‌ها ایستادگی میکنیم:

۱. انتقام سخت و قطعی: قصاص آمران و عاملان شهادت مظلومانه رهبر عالی‌قدرمان، مطالبه اول و غیرقابل گذشت ملت ایران است. این انتقام مصادیق مختلفی دارد که خروج نیروهای آمریکایی از منطقه یکی از آن‌هاست.

۲. پرداخت غرامت کامل: دریافت خسارات برای تمامی شهدا، جانبازان و زیرساخت‌های آسیب‌دیده از تجاوز آمریکا علیه ملت ایران.

۳. تثبیت حاکمیت بر شاهرگ‌های حیاتی: تأکید بر تسلط کامل و بلامنازع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و خلیج فارس به عنوان حق حاکمیتی ایران.

۴. توسعه بلامنازع صنعت هسته‌ای: صیانت از حق غنی‌سازی در تمامی سطوح؛ چرا که این دانش، فراتر از تولید انرژی، زیرساخت حیاتی برای تولید علم و پیشرفت ایران اسلامی، نانوفناوری و اعتلای علمی کشور در تمامی عرصه‌های استراتژیک است.

ما ذره‌ای از حقوق علمی و توانمندی دانشمندان خود عقب نشینی نمیکنیم و این ثروت علمی برخواسته از دانشمندان و فرهیختگان را به کسی تسلیم نمیکنیم.دولتی که خود متهم اول استفاده از بمب اتم است، صلاحیت سخن گفتن درباره حق مسلم ما را ندارد.

۵. فراموش نکرده‌ایم که در سخت‌ترین روزهای هجمه به این خاک، دلاوران حزب‌الله قهرمانانه در کنار ما ایستادند؛ و اکنون حکم عقل، شرع و غیرت است که اعلام کنیم ما "امت واحده" هستیم و در کنار این پاره تن اسلام ایستاده‌ایم. مردان غیور و شجاع میدان نظامی و حاکمیت ایران اسلامی حتما چون همیشه، در کنار لبنان خواهندبود.این پیام روشن ما به تمام جهان است که در این نبرد، «امت یکپارچه اسلام» شامل ایران، رزمندگان حزب‌الله، قهرمانان فلسطین، مجاهدان یمن و سلحشوران عراق و... پشتیبان یکدیگر هستند.

خداوند به همه سربازان مخلص نظام که با تمام قوا، عزت و شجاعت پای کار آرمان‌های کشور و فرامین رهبری معزز انقلاب مانده‌اند، خیر جزیل عطا کند. «یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ»