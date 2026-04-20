واکسیناسیون ۹۴ میلیون نوبت سر طیور صنعتی در ایلام

وهاب پیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام عملکرد موفقیتآمیز اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور و زنبور عسل این استان در سال ۱۴۰۴، بیان کرد: در سال گذشته،۹۴میلیون و ۵۴۲هزار و ۵۳۲نوبت سر واکسیناسیون طیور صنعتی و تعداد ۲۳میلیون و ۸۳۶ هزارو ۶۹۸ قطعه جوجهریزی در استان انجام شده است که این رقم نشاندهنده رشد و توسعه فعالیت در این بخش است.
همچنین اعلام کرد: در همین راستا، تعداد ۱۴۹۵ گواهی بهداشتی جوجهریزی و ۱۵۵۰ گواهی عرضه طیور صادر شده است. این اقدامات در جهت تضمین سلامت و بهداشت طیور پرورشی و همچنین نظارت بر عرضه آنها به بازار صورت گرفته است.
وی گفت: این اقدامات نشاندهنده تعهد اداره کل دامپزشکی استان ایلام به حفظ و ارتقای سطح سلامت در صنعت طیور و حمایت از تولیدکنندگان این بخش حیاتی است.
