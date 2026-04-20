به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، قیمت شاخص گاز اروپا در آغاز معاملات امروز دوشنبه در بازار آسیا با افزایش قابل توجهی مواجه شد و تا ۱۱ درصد رشد کرد و به ۴۳ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت رسید.

این افزایش، کاهش قیمت‌هایی را که روز جمعه و پس از اعلام بازگشایی موقت تنگه هرمز رخ داده بود، به طور کامل جبران کرد.

دولت آمریکا با نقض آتش‌بس دو هفته‌ای با ایران، اقدام به محاصره دریایی این کشور کرده و روز گذشته نیز یک کشتی تجاری ایرانی را توقیف کرد. ایران این اقدام را محکوم کرده و نسبت به تلافی آن هشدار داده است.

پیش از آغاز جنگ ائتلاف آمریکایی ـ صهیونیستی علیه ایران، قیمت گاز در اروپا حدود ۳۲ یورو بود که در میانه درگیری‌ها حتی تا ۷۰ یورو نیز افزایش یافت.

همزمان با این تحولات، قیمت نفت خام نیز در معاملات امروز دوشنبه بیش از ۵ درصد افزایش یافت و بهای هر بشکه نفت برنت به بیش از ۹۵ دلار رسید.