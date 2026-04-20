به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، نشست هماندیشی رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی با دبیران ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، با حضور حسین روزبه، رییس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، عبدالحسن بهرامی، رییس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، جمعی از دبیران و نمایندگان ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان، با هدف بررسی راهکارها و ترسیم مسیرهای جدید برای توسعه صادرات محصولات دانشبنیان، گسترش تعاملات فناورانه بینالمللی و رفع نیازهای گلوگاهی شرکتهای دانشبنیان و فناور برگزار شد.
در این نشست، موضوعاتی همچون ظرفیتها، توانمندیها و اقدامات ستادها در راستای تعاملات بینالمللی، بهرهگیری حداکثری از ظرفیت متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور، تعریف برنامههای همکاری مشترک فناورانه با کشورهای مختلف و تدوین راهبردهای عملیاتی برای تقویت حضور بینالمللی شرکتهای دانشبنیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت شبکه متخصصان و نخبگان ایرانی، بهویژه ایرانیان غیرمقیم، در توسعه تعاملات علمی و فناوری کشور تأکید کرد و گفت: یکی از محورهای مهم برنامههای پیشرو، تقویت ارتباط با متخصصان ایرانی در خارج از کشور و بهرهگیری از توانمندیهای آنان در توسعه همکاریهای فناورانه و گسترش بازارهای بینالمللی محصولات دانشبنیان است.
وی افزود: سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی آمادگی دارد تمامی ظرفیتها و ابزارهای موجود در حوزه همکاریهای بینالمللی را در اختیار ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان قرار دهد تا با هماهنگی بیشتر، مسیر توسعه صادرات فناوری، رفع چالشهای شرکتهای دانشبنیان و شکلگیری همکاریهای مشترک بینالمللی هموارتر شود.
روزبه، در ادامه بیان کرد: سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی زمانی میتواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد که ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان فعالتر عمل کنند و هرچه فعالیت آنها گستردهتر شود، میزان حمایت این سازمان نیز افزایش خواهد یافت.
وی افزود: از همکاریها و تلاشهای دبیران ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان قدردان است و بخش مهمی از پیشرفتهای زیستبوم فناوری را نتیجه این همراهیها دانست.
رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی، پیشنهاد کرد جلسات تخصصی متعددی در هفتههای آینده برگزار شود تا برنامهای دقیق، عملیاتی و قابل اجرا در زمینه سناریوهای پیشرو تهیه و نهایی شود.
