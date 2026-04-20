به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز افشانی روز دوشنبه با اشاره به آخرین آمار این بخش اظهار کرد: در حال حاضر در استان آذربایجانشرقی ۹۹۱ فقره پروانه صنایع تبدیلی و غذایی صادر شده است که مجموع سرمایهگذاری ثابت آنها به بیش از ۱۸۳ هزار و ۵۴۱ میلیارد ریال میرسد.
وی افزود: فعالیت این واحدها موجب ایجاد اشتغال برای ۲۰ هزار و ۲۸۴ نفر در سطح استان شده و مجموع ظرفیت اسمی تولید در این صنایع به ۶ میلیون و ۵۶۸ هزار و ۷۸۲ تن رسیده است که نشان میدهد ظرفیت کلی صنایع تبدیلی استان از مرز ۶.۵ میلیون تن عبور کرده است.
افشانی ادامه داد: همچنین میزان جذب مواد خام در این واحدها به بیش از ۷ میلیون و ۶۹۵ هزار تن رسیده که نقش مهمی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده برای تولیدات بخش کشاورزی استان دارد.مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه به عملکرد سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۰۶ فقره پروانه جدید برای صنایع تبدیلی و غذایی در استان صادر شده است.
به گفته افشانی، برای این طرحها ۵۴ هزار و ۱۶۱ میلیارد ریال سرمایهگذاری ثابت پیشبینی شده و با بهرهبرداری از آنها برای یکهزار و ۵۱۲ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.وی اضافه کرد: این واحدهای جدید دارای ظرفیت اسمی ۶۶۷ هزار و ۹۶۲ تن بوده و توان جذب ۹۵۶ هزار و ۸۹۳ تن مواد خام کشاورزی را خواهند داشت.
افشانی متذکر شد: توسعه صنایع تبدیلی یکی از مهمترین راهکارها برای تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی، افزایش درآمد تولیدکنندگان و کاهش خام فروشی محصولات کشاورزی در استان آذربایجانشرقی به شمار میرود.
نظر شما