رحمان نیا: دمای هوای استان زنجان کاهش می یابد

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: براساس بررسی نقشههای جوی، امروز آسمان استان زنجان نیمهابری تا ابری پیشبینی میشود که در بعضی ساعات با رگبار باران و رعدوبرق و در ساعات بعدازظهر با وزش باد (در برخی مناطق نسبتاً شدید) همراه خواهد شد.
وی افزود: فعالیت این سامانه بارشی تا عصر فردا (سهشنبه) نیز کموبیش ادامه خواهد داشت؛ اما با خروج سامانه از منطقه، از روز چهارشنبه تا پایان هفته شرایط جوی نسبتاً پایدارتر میشود. هرچند که وقوع رگبارهای ضعیف و پراکنده در روز چهارشنبه بعید به نظر نمیرسد.
رحماننیا در خصوص وضعیت دمایی استان طی روزهای آینده تصریح کرد: از نظر دمایی، تغییرات قابلتوجهی برای الگوهای دمایی در پنج روز آینده پیشبینی نمیشود؛ ولی روند کلی دماها در اغلب مناطق با شیب کمی کاهشی خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان در پایان به شهروندان توصیه کرد: هماستانها به ویژه دامداران، کشاورزان و مسافران، نسبت به رگبارهای لحظهای، رعدوبرق و وزش بادهای نسبتاً شدید هوشیار باشند و از توقف در حاشیه مسیلها و ارتفاعات خودداری کنند.
