به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، فیروز قاسمزاده، مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور با اشاره به آخرین وضعیت بارشها و منابع آبی کشور، اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار شبکه ایستگاههای مبنای وزارت نیرو، میزان بارش کل کشور در سال آبی جاری به ۲۱۱.۲ میلیمتر رسیده است که حاکی از افزایش ۲ درصدی نسبت به متوسط بلندمدت و رشد ۵۹ درصدی نسبت به سال گذشته است.
وی خاطرنشان کرد: با این حال، باید توجه داشت که این میانگین کشوری، تفاوتهای قابلتوجه استانی را پنهان میکند.
قاسمزاده تأکید کرد: هماکنون ۱۲ استان با جمعیتی بالغ بر ۳۸ میلیون نفر در شرایط زیرنرمال قرار دارند. بهویژه در حوضه آبریز دریاچه نمک، وضعیت بارشی نگرانکننده است؛ بهطوریکه استانهای تهران، قم و مرکزی با کاهش بیش از ۲۵ درصدی نسبت به بلندمدت مواجهاند و در این میان، تهران با افت ۳۳ درصدی، بدترین وضعیت بارشی را به خود اختصاص داده است.
میراث ۶ سال خشکسالی و نگرانی از کسری مخازن
مدیرکل دفتر اطلاعات و دادههای آب کشور بیان داشت: بررسی شاخص خشکسالی (SPI) بیانگر این واقعیت است که کشور ۶ سال متوالی خشکسالی را پشت سر گذاشته است. انباشت کسری مخازن، بهویژه در آبهای زیرزمینی، باعث شده تا بارشهای سال جاری نتواند کمآبیهای انباشته را جبران کند.
وی افزود: تداوم شرایط کمبارشی در استانهای زیرنرمال، هشداری جدی برای ماههای آتی است؛ چرا که میتواند منجر به کاهش تولید آب، افت روانابهای سطحی، کاهش ورودی سدها و افزایش فشار مضاعف بر منابع آب زیرزمینی شود.
وضعیت ذخایر سدها و نابرابری در توزیع منابع
قاسمزاده بااشاره به آخرین وضعیت سدهای کشور گفت: وضعیت سدها متأثر از الگوی مکانی بارشها، شرایط متفاوتی را نشان میدهد. اگرچه میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور در حال حاضر ۵۹ درصد است که نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش دارد، اما این عدد نسبت به متوسط ۱۰ ساله، یک درصد کاهش را نشان میدهد.
وی ادامه داد: در حالی که موجودی سدهای حوضه کارون، کرخه و مناطق مرزی غرب کشور بهبود یافته است، سدهای استانهای تهران، مرکزی، خراسان رضوی، قم، اصفهان و زنجان در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. این امر تأمین آب شرب در کلانشهرهایی نظیر تهران، کرج، مشهد، اراک، قم، اصفهان و یزد را با محدودیت مواجه کرده و ضرورت مدیریت مصرف را بیش از پیش نمایان میسازد.
پیشبینی بارشها و چشمانداز هفته جاری
به گفته قاسمزاده، بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، فعالیت سامانههای بارشی در هفته جاری وضعیت مطلوبی خواهد داشت. مناطق شمالغرب، غرب (بهویژه ارتفاعات زاگرس) و شمالشرق کشور شاهد بارشهای مناسبی خواهند بود که بیشترین مقادیر آن در استانهای کرمانشاه، ایلام، لرستان و خوزستان متمرکز است. در سایر نقاط کشور نیز بارشهای پراکندهای پیشبینی شده است.
