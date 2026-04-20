وضعیت شمشیربازان ایران در رنکینگ جهان/ سقوط به رده ۳۰ تیمی

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی شمشیربازی با توجه به برگزاری جام جهانی پادووا و عملکرد بازیکنان و تیم های شرکت کننده در این رقابت ها، رنکینگ جهانی خود را به روز رسانی کرد.

بر این اساس و در بخش انفرادی اسلحه سابر، علی پاکدامن که در جام جهانی پادووا غایب بود در رده ۳۰ ایستاده است درحالیکه او پیش از این جزو ۱۶ نفر برتر رنکینگ بود و به همین دلیل از دیدارهای مقدماتی بسیاری رویدادها معاف می شد اما غیبت متوالی در مسابقات باعث پسرفت او شده است.

محمد فتوحی هم شرایطی مشابه پاکدامن دارد. البته فتوحی جایگاهی نزدیک به پاکدامن نداشت اما امروز به قدری پسرفت کرده که در رده ۱۴۱ ایستاده است.

در بخش تیمی هم، تیم ملی اسلحه سابر که در جام جهانی ایتالیا بیست و سوم شد در رده ۳۰ ایستاده است. پیش از این و در آخرین رده بندی، تیم ایران جایگاه ۲۴ را در اختیار داشت.

جایگاه شمشیربازان ایران در رنکینگ جهانی به این شرح است:

انفرادی

* علی پاکدامن: این بازیکن در رده ۳۰ قرار دارد، او پیش از این در رده ۲۹ ایستاده بود

* نیما زاهدی: این بازین در رده ۱۳۷ قرار دارد، او پیش از این هم همین جایگاه را در اختیار داشت

* محمد فتوحی: این بازیکن در رده ۱۴۱ قرار دارد

* فرزاد باهرارسباران: این بازیکن در رده ۱۶۸ قرار دارد

* طاها کارگرپور: این بازیکن در رده ۲۰۷ قرار دارد

* احمدرضا شهمیری: این بازیکن در رده ۲۸۰ قرار دارد

* عرفان شکوهی: این بازیکن در رده ۳۳۴ قرار دارد

* دانیال دانشمند: این بازیکن در رده ۳۳۶ قرار دارد

* محمدمهدی شاکر: این بازیکن در رده ۳۳۷ قرار دارد

* پارسا پورسلمان: این بازیکن در رده ۳۷۵ قرار دارد

تیمی

* تیم ملی اسلحه سابر در رده ۳۰ قرار دارد