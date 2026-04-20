به گزارش خبرنگار مهر، علی فتحاللهی صبح دوشنبه در جلسه رصد اتاق وضعیت اجتماعی استان با اشاره به اهمیت همافزایی دستگاهها در اجرای برنامههای فرهنگی، اظهار کرد: ضروری است ادارات با حضور فعال در برنامههای شهری و میدانی، بخشی از ظرفیتهای خود را برای اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی بهکار گیرند.
وی افزود: میتوان بخشی از زمان برنامهها را به دستگاههای مختلف اختصاص داد تا هر مجموعه با بهرهگیری از توان تخصصی، نیروهای انسانی و امکانات خود، در غنای برنامهها نقشآفرینی کند و در عین حال، زمینه آشنایی بیشتر مردم با خدمات آن دستگاه فراهم شود.
فتحاللهی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی موجود در استان، تصریح کرد: دستگاههایی نظیر میراث فرهنگی میتوانند با بهرهگیری از نمادها، لباسهای محلی، آثار هنری و تولیدات بومی، فضای برنامهها را غنیتر کرده و هویت فرهنگی منطقه را به شکل مؤثرتری به نمایش بگذارند.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تأکید بر نگاه استانی در برنامهریزیها، خاطرنشان کرد: ظرفیتهای فرهنگی و هنری نباید محدود به یک نقطه خاص باشد و باید امکان اجرای برنامهها در سایر شهرستانها نیز فراهم شود تا همه مناطق از این ظرفیتها بهرهمند شوند.
وی در ادامه به نقش سازمانهای مردمنهاد اشاره کرد و گفت: با محوریت دستگاههای متولی، میتوان از ظرفیت سمنها در اجرای برنامهها بهره گرفت تا فعالیتها با مشارکت مردمی و از زبان خود جامعه هدف دنبال شود.
فتحاللهی همچنین بر ضرورت برگزاری نشستهای تخصصی با اقشار مختلف از جمله جوانان، بانوان و هنرمندان تأکید کرد و افزود: این نشستها با حضور مسئولان ارشد استان میتواند به دریافت نظرات کارشناسی و ارتقای فرآیند تصمیمگیری کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ارائه منظم گزارش عملکرد دستگاهها در حوزههای اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: انتقال دقیق و بهموقع این گزارشها، زمینهساز برنامهریزی هدفمند و اثربخش خواهد بود.
در پایان این جلسه و به مناسبت روز دختر، از دو تن از دختران هنرمند حاضر در نمایش «گیلزنان جنگ» به کارگردانی خانم بهنهاد تقدیر شد.
