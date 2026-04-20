۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۸

فتح‌اللهی: ظرفیت‌های فرهنگی نباید محدود به یک نقطه خاص باشد

فتح‌اللهی: ظرفیت‌های فرهنگی نباید محدود به یک نقطه خاص باشد

رشت- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تأکید بر نگاه استانی در برنامه‌ ریزی‌های فرهنگی گفت: ظرفیت‌های فرهنگی نباید محدود به یک نقطه خاص باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌اللهی صبح دوشنبه در جلسه رصد اتاق وضعیت اجتماعی استان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های فرهنگی، اظهار کرد: ضروری است ادارات با حضور فعال در برنامه‌های شهری و میدانی، بخشی از ظرفیت‌های خود را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی به‌کار گیرند.

وی افزود: می‌توان بخشی از زمان برنامه‌ها را به دستگاه‌های مختلف اختصاص داد تا هر مجموعه با بهره‌گیری از توان تخصصی، نیروهای انسانی و امکانات خود، در غنای برنامه‌ها نقش‌آفرینی کند و در عین حال، زمینه آشنایی بیشتر مردم با خدمات آن دستگاه فراهم شود.

فتح‌اللهی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی موجود در استان، تصریح کرد: دستگاه‌هایی نظیر میراث فرهنگی می‌توانند با بهره‌گیری از نمادها، لباس‌های محلی، آثار هنری و تولیدات بومی، فضای برنامه‌ها را غنی‌تر کرده و هویت فرهنگی منطقه را به شکل مؤثرتری به نمایش بگذارند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با تأکید بر نگاه استانی در برنامه‌ریزی‌ها، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های فرهنگی و هنری نباید محدود به یک نقطه خاص باشد و باید امکان اجرای برنامه‌ها در سایر شهرستان‌ها نیز فراهم شود تا همه مناطق از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

وی در ادامه به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد و گفت: با محوریت دستگاه‌های متولی، می‌توان از ظرفیت سمن‌ها در اجرای برنامه‌ها بهره گرفت تا فعالیت‌ها با مشارکت مردمی و از زبان خود جامعه هدف دنبال شود.

فتح‌اللهی همچنین بر ضرورت برگزاری نشست‌های تخصصی با اقشار مختلف از جمله جوانان، بانوان و هنرمندان تأکید کرد و افزود: این نشست‌ها با حضور مسئولان ارشد استان می‌تواند به دریافت نظرات کارشناسی و ارتقای فرآیند تصمیم‌گیری کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ارائه منظم گزارش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: انتقال دقیق و به‌موقع این گزارش‌ها، زمینه‌ساز برنامه‌ریزی هدفمند و اثربخش خواهد بود.

فتح‌اللهی: ظرفیت‌های فرهنگی نباید محدود به یک نقطه خاص باشد

در پایان این جلسه و به مناسبت روز دختر، از دو تن از دختران هنرمند حاضر در نمایش «گیل‌زنان جنگ» به کارگردانی خانم به‌نهاد تقدیر شد.

