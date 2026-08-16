علی فتحاللهی ظهر یکشنبه در شانزدهمین جلسه اتاق وضعیت اجتماعی استان که در دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان برگزارشد با تأکید بر اهمیت نشاطبخشی به جامعه، سفر تماشاخانه سیار کانون را فرصتی طلایی برای خدماترسانی به کودکان، نوجوانان و خانوادهها در مناطق روستایی و کمبرخوردار دانست.
وی با اشاره به پیشینه و ظرفیتهای بینظیر استان گیلان بهعنوان زادگاه شخصیتهای برجسته و استعدادهای هنری، بر ضرورت همگرایی و همافزایی تمامی دستگاههای اجرایی برای حضور مؤثر این تماشاخانه در سطح استان تأکیدکرد.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان در ادامه افزود: ضرورتدارد تا برای پاسداشت داشتههای فرهنگی استان و ارتقای همهجانبه آن، تلاش ویژهای داشته باشیم و از ظرفیتهای موجود برای رقمخوردن رویدادهای باکیفیت استفاده کنیم.
نمایش «آش سنگ» پیامی از همدلی در دل روستاها و مناطق کمبرخوردار
الهام کمالپور، سرپرست معاونت فرهنگی استان گیلان نیز در این جلسه با تشریح برنامههای تماشاخانه سیار، اعلامکرد که این مجموعه از تاریخ ۱۵ تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ با همراهی مربیان و اعضای کانون و مجموعههای فرهنگی گیلان، نمایش «آش سنگ» را در مناطق مختلف استان روی صحنه خواهد برد.
کمالپور با تأکید بر اینکه هدف اصلی این سفر، تمرکز بر مناطق روستایی و کاهش شکافهای فرهنگی است، خواستار حمایت همهجانبه مسئولان استانی و شهرستانی و فراهم هنرمندان تماشاخانه سیار بتوانند خدماتی شایسته به مخاطبان ارائه دهند.
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