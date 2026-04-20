تجمع دانشگاهیان استان بوشهر در محکومیت حمله دشمن به مراکز علمی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه خلیج فارس، ضمن محکوم کردن حملات دشمن آمریکایی _ صهیونی به دانشگاه های کشور در جنگ رمضان، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی رمضان و به ویژه شهدای دانشگاهی را گرامی داشت.

شیرزادی بیان کرد: اینکه در جنگ دوازده روزه شاهد ترور دانشمندان در کنار سرداران نظامی بودیم و همچنین در جنگ رمضان علاوه بر شهدای دانشگاهی شاهد حمله مستقیم به مراکز دانشگاهی بودیم نشان از این دارد که دانشگاه در کنار مراکز نظامی یکی از مراکز قدرت در کشور است.

در پایان تجمع، دانشگاهیان استان بوشهر خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی به حفاظت از مراکز علمی شدند و بر لزوم جلوگیری از هرگونه اقدام نظامی علیه محیط‌های آموزشی و دانشگاهی تأکید کردند.