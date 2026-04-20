به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: این اقدامات با تلاش شبانه‌روزی نیروهای محیط زیست انجام شد و بخش قابل توجهی از حیات‌وحش آسیب‌دیده به طبیعت بازگردانده شد.

وی با اشاره به جزئیات این رهاسازی‌ها افزود: از این تعداد، ۱۰۶۲ قطعه پرنده در زیستگاه‌های طبیعی استان رهاسازی شدند که شهرستان دهگلان با ۲۹۷ قطعه، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

زندی ادامه داد: همچنین ۲۳۲ رأس پستاندار در زیستگاه‌های خود رهاسازی شدند که در این میان، انتقال و رهاسازی ۲۰۱ قلاده سنجاب از شهرستان بیجار به بانه، بیشترین عملیات جابه‌جایی پستانداران در سال گذشته بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان در ادامه به تلفات حیات‌وحش اشاره کرد و گفت: متأسفانه در این مدت ۳۹ رأس پستاندار تلف شدند که شهرستان قروه با ۱۴ مورد بیشترین آمار را داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین ۶۰ قطعه پرنده نیز تلف شدند که ۲۸ مورد آن مربوط به شهرستان دهگلان بوده است.

وی افزود: در حوزه کشفیات نیز ۴۵ لاشه مار در شهرستان مریوان کشف و ضبط شده است.

زندی از اجرای یک عملیات ویژه نیز خبر داد و بیان کرد: در این راستا، ۸ رأس کل و بز وحشی از سنندج به سایت تکثیر و پرورش بیجار و سپس به استان سمنان منتقل شدند تا در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی این گونه ارزشمند اقدام شود.

وی در پایان از شهروندان خواست با مشارکت در حفاظت از محیط زیست، در صیانت از سرمایه‌های طبیعی استان نقش‌آفرینی کنند.