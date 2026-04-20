بازتعریف میدانداری دختران مازندران در سنگر جانفدایی ایران

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: دختران جوان مازندرانی، یکی در میدان روایتهای فرهنگی و دفاع مقدس، دیگری در میدان امداد و نجات و دیگری در فضای ورزش و فعالیتهای اجتماعی، در کنار هم فعالیت دارند؛ نسلی که حضور در جامعه را نه یک انتخاب حاشیهای، بلکه بخشی از هویت خود میداند.
بازتعریف میدانهای امروز
سیده مهلا آقاپورتاجی با تکیه بر تجربههای خود در حوزه روایتگری دفاع مقدس، از مفهومی سخن گفت که در طول صحبتهایش چند بار تکرار شد: «سنگر اجتماع».
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر در گذشته سنگر، محل ایستادگی در میدان جنگ بود، امروز میدانهای اجتماعی و فرهنگی همان نقش را برای نسل جدید ایفا میکنند، شکل میدان تغییر کرده اما ماهیت آن یعنی مسئولیت، ایستادگی و حضور مؤثر همچنان باقی است.
وی افزود: روایتگری دفاع مقدس برای من فقط بازگویی تاریخ نیست، بلکه یک مسئولیت فرهنگی است و امروز همان مسئولیت در قالب حضور اجتماعی ادامه پیدا کرده و نسل جوان در حال ساختن روایت جدیدی از جامعه است؛ روایتی که در آن دختران جوان صرفاً مخاطب نیستند، بلکه خود بخشی از جریان روایت هستند.
نسل جدید و تغییر مفهوم کنش اجتماعی
آقاپور تاجی با اشاره به تغییر نقش نسل جوان در جامعه گفت: امروز دختران جوان در موقعیتی قرار گرفتهاند که صرفاً مشاهدهگر نیستند، بلکه کنشگر هستند و این نسل در حال تجربه کردن و ساختن معنا در دل جامعه است.
او ادامه داد: فضاهای اجتماعی برای نسل امروز فقط محل حضور نیست، بلکه محل اثرگذاری است و هر فعالیت جمعی، هر حضور فرهنگی و هر مشارکت اجتماعی بخشی از یک روایت بزرگتر است که در حال شکلگیری است و در آینده به حافظه اجتماعی جامعه تبدیل خواهد شد.
امداد و نجات؛ چهره انسانی مسئولیت اجتماعی
نسترن تقیمشایی از فعالان جمعیت هلالاحمر مازندران، به تشریح تجربههای خود در حوزه امداد پرداخت و گفت: فعالیت در هلالاحمر فقط یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه یک مسئولیت انسانی است که در آن خدمت به مردم اولویت دارد.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: حضور بانوان در حوزه امداد و نجات در سالهای اخیر بسیار پررنگ شده است و دختران جوان در آموزشها، مأموریتها و فعالیتهای داوطلبانه نقش جدی دارند و این حضور نشاندهنده اعتماد به توانمندیهای آنان در شرایط حساس و بحرانی است.
تقیمشایی تأکید کرد: امداد فقط مربوط به لحظه بحران نیست، بلکه شامل آموزش، پیشگیری و افزایش آمادگی اجتماعی نیز میشود و همین موضوع نقش نیروهای داوطلب را بسیار مهم میکند.
ورزش؛ مسیر توانمندسازی و حضور اجتماعی
رهایی یزدانی از فعالان حوزه ورزش بانوان، به نقش ورزش در رشد اجتماعی دختران اشاره کرد و گفت: ورزش فقط رقابت نیست، بلکه بستری برای رشد شخصیت، افزایش اعتمادبهنفس و تقویت مهارتهای اجتماعی است.
او در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: دخترانی که در ورزش فعال هستند، معمولاً در سایر حوزههای اجتماعی نیز حضور مؤثرتری دارند. ورزش به آنها کمک میکند تا تواناییهای خود را بهتر بشناسند و در جامعه نقش فعالتری ایفا کنند.
یزدانی تأکید کرد: توسعه ورزش بانوان، در واقع سرمایهگذاری بر آینده اجتماعی جامعه است و میتواند به افزایش نشاط عمومی و پویایی اجتماعی کمک کند.
پیوند ارزشهای فرهنگی با کنش اجتماعی
به تاکید کارشناسان فعالیتهای اجتماعی در جامعه ایرانی همواره با ارزشهای فرهنگی و دینی گره خورده است و همین موضوع به آن عمق و پایداری بیشتری داده است.
به گفته آنان، این پیوند موجب شده حضور اجتماعی در ایران صرفاً یک رفتار مدرن یا مقطعی نباشد، بلکه بخشی از هویت فرهنگی جامعه باشد که در نسلهای مختلف استمرار یافته است.
نقش بانوان در توسعه اجتماعی مازندران
مریم غبیشاوی معاون امور زنان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به جایگاه بانوان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و امدادی اظهار داشت: بانوان جوان امروز در خط مقدم فعالیتهای اجتماعی قرار دارند و این موضوع نشاندهنده رشد سرمایه اجتماعی در استان است.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: حضور فعال دختران در حوزههای مختلف نشان میدهد ظرفیت عظیمی در میان بانوان استان وجود دارد که باید مورد حمایت، تقویت و هدایت قرار گیرد تا در مسیر توسعه اجتماعی نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشند.
غبیشاوی تأکید کرد: سیاست استانداری مازندران حمایت از فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بانوان و ایجاد زمینه حضور مؤثرتر آنان در فرآیندهای اجتماعی است.
وی گفت: همچنین جمعی از دختران فعال استان مازندران بهزودی در قالب یک برنامه فرهنگی و زیارتی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در قم اعزام خواهند شد
میدانداری دختران حاج قاسم
حمید نژاد مدیر قرارگاه دختران حاج قاسم سلیمانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مازندران نیز گفت: در هر شهرستان بانوان توانمند و امین، مسئولیت هدایت جمع گستردهای از دخترانی را بر عهده دارند که در مسیر خدمت و روشنگری پیشگام هستند و قرارگاه حاجقاسم ساری نیز با سی مربی فعال و بیش از هفتصد دختر، از ارکان مهم فعالیتهای فرهنگی و میدانی استان به شمار میآید.
وی افزود: این دختران از نخستین شب آغاز جنگ، همراه مربیان خود در سراسر استان، موکبهایی را با ویژه برنامه تلاوت قرآن کریم به ویژه سوره فتح، برنامه تبیینی، ایستگاه نقاشی و فعالیت کودک، بستههای فرهنگی،لقمههای ساده و در برخی شبها توزیع غذای گرم میان مردم برپا کردند.
وی ادامه داد: در ماه رمضان نیز تهیه افطاری ساده بر عهده دختران بود و امروز نیز پخت شام برای نیروهای امنیتی با روحیه جهادی ادامه دارد.
حمید نژاد اظهار داشت:عوامل و دختران قرارگاه دختران حاجقاسم استان، ضمن بیعت با رهبر انقلاب بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری «خیابان،میدان جنگ است» تا واپسین لحظات در موکبها ایستادهاند.
دختران جوان مازندرانی حاضر در این روایت، در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، امدادی و ورزشی فعال هستند و تلاش میکنند نقش خود را در جامعه بهصورت جدی ایفا کنند.
آنچه در این روایت برجسته است، شکلگیری نسلی است که حضور اجتماعی را نه یک انتخاب موقت، بلکه یک مسئولیت مستمر و آگاهانه میداند؛ نسلی که در حال بازتعریف مفهوم مشارکت اجتماعی در جامعه امروز ایران است.
نظر شما