خادمی: مردم، ستون فقرات قدرت نرم و امنیت ملی ایران هستند

احسان خادمی بهابادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در قدرت نرم و ملی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: هر قدمی که مردم در تجمعات، راهپیمایی‌ها و پرچم‌گردانی‌ها برداشتند، مستقیماً در امنیت ملی، قدرت ملی، و حفظ تمامیت ارضی کشور و پیروزی در این جنگ اثر گذاشته است.

وی با باید اینکه مردم باید در این مسیر ثابت قدم بوده و حضور قدرتمندانه خود را تا پیروزی رسمی و پایان جنگ حفظ کنند، چرا که این حضور خار چشم دشمنان شده و برندسازی تمدنی در جهان ایجاد کرده است.

استاد دانشگاه در یزد همچنین با اشاره به عملکرد ساختار غیرنظامی در دوران جنگ، آن را قدرتمندانه و عالی توصیف کرد و به عنوان یکی از دلایل پیروزی بر دشمن برشمرد و گفت: موارد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران در ساختارهای متعدد خوب پیروز میدان بوده است که مواردی را مثال میزنم و همه نشان از پیروزی ما بر دشمن است.

وی با بیان اینکه در جنگی نابرابر و با پیشرفته‌ترین سلاح‌ها، مردم کشور هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی، سوخت، و لوازم بهداشتی احساس نکردند، افزود: حتی یک پمپ بنزین از مدار خدمت خارج نشد و فروشگاهی بدون کالای اساسی نبود.

خادمی در ادامه به بازسازی سریع زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: هرگونه قطعی و اصابت دشمن به زیرساخت‌ها، مانند دکل‌ها و پست‌های برق، پس از چند ساعت بازسازی شده و به مدار بازمی‌گشت.

وی همچنین تأکید کرد: خدمات درمانی، پزشکی، و بانکی علی‌رغم حملات سایبری علی‌رغم برخی مشکلات موقتی، مختل نمانده است.

این کارشناس امور بین‌الملل به مدیریت شهری در کلان‌شهرها مانند تهران و اصفهان اشاره کرد که با وجود قرار گرفتن در معرض حملات، از تبدیل شدن به مناطق جنگ‌زده جلوگیری شد و آواربرداری‌ها فوراً انجام می‌گرفت.

وی همچنین به اسکان سریع افرادی که نیاز به جابجایی داشتند در هتل‌ها اشاره کرد و گفت: مردم آواره کنار خیابان‌ها دیده نشدند این تمدن ایرانی است.

خادمی در بخش دیگری از سخنان خود به موفقیت وزارت نفت در صادرات نفت، علی‌رغم تهدیدات و محاصره، و همچنین ادامه آموزش در بستر مجازی، پایداری رسانه ملی، و مدیریت خدمات ریلی، وزارت بهداشت، کشاورزی و تأمین مسکن در ایام پرمصرف مانند ماه رمضان و نوروز اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در هیچ‌یک از این موارد مشکلی مشاهده نشد، نتیجه گرفت که این عملکرد در مجموع، نشان‌دهنده قدرت و انسجام ملی در مواجهه با دشمن بوده است و ایران در تمام میدان‌ها پیروز چنگ بوده است.