به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل دیوان محاسبات خراسان جنوبی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبریک مناسبت‌های پیش‌رو از جمله روز ارتش و سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون ایثارگری نیروهای مسلح و خون پاک شهداست و باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم.

وی با قدردانی از حضور مدیرکل دیوان محاسبات و تیم‌های حسابرسی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، افزود: هدف از این نشست، تقدیر از همراهی‌ها و تعاملات مؤثر دیوان محاسبات با مجموعه اقتصادی استان و همچنین تقویت این همکاری‌ها در مسیر خدمت‌رسانی بهتر به مردم است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به نقش کلیدی دیوان محاسبات در ایجاد فضای اطمینان برای مدیران اجرایی، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تعامل، انتقال جسارت و افزایش ریسک‌پذیری منطقی در میان مدیران است؛

ذاکریان با تأکید بر اینکه صیانت از بیت‌المال خط قرمز همه مسئولان است، ادامه داد: هیچ جایگاهی بالاتر از حفظ حقوق مردم و منابع عمومی وجود ندارد و تمامی تصمیمات باید در همین چارچوب اتخاذ شود.

وی به تجربیات موفق استان در شورای دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و گفت: برخی از مدل‌های تصمیم‌گیری و حل مسئله در خراسان جنوبی به‌عنوان الگو در سایر استان‌ها مورد توجه قرار گرفته که نشان‌دهنده ظرفیت بالای تعامل بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در استان است.

ذاکریان با تأکید بر ضرورت انعطاف در اجرای قوانین متناسب با شرایط روز، گفت: برخی قوانین مربوط به دهه‌های گذشته است و نیازمند بازنگری یا تفسیر متناسب با شرایط فعلی کشور است تا بتوان پاسخگوی نیازهای امروز بود.

وی با اشاره به اقدامات زیرساختی در استان اظهار کرد: پروژه‌هایی همچون راه‌آهن، توسعه راه‌ها، انتقال آب و اجرای نهضت ملی مسکن در حال پیگیری است و تکمیل این زیرساخت‌ها، پیش‌نیاز تحقق توسعه پایدار در خراسان جنوبی خواهد بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین از ارتقای جایگاه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در سطح ملی خبر داد و گفت: برای نخستین بار ، خراسان جنوبی به‌عنوان دبیر منطقه ۹ استان های وزارت اقتصاد انتخاب شده که این موضوع نقش استان را در تصمیم‌سازی‌های کلان تقویت می‌کند.

ذاکریان با اشاره به ظرفیت‌های مغفول اقتصادی استان افزود: اگرچه در حال حاضر تمرکز بر بخش‌هایی مانند معدن و کشاورزی است، اما ظرفیت‌های متنوع دیگری نیز وجود دارد که با برنامه‌ریزی می‌تواند به موتور محرک توسعه استان تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه شرقی اشاره کرد و گفت: تقویت ارتباط با افغانستان و پاکستان، علاوه بر منافع اقتصادی، می‌تواند به ارتقای امنیت ملی و گسترش تعاملات منطقه‌ای کمک کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از پیگیری ایجاد منطقه آزاد تجاری بین‌المللی ایران، افغانستان و چین خبر داد و تصریح کرد: این ایده که با حمایت مسئولان ملی در حال پیگیری است، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بزرگ اقتصادی، تجاری و ترانزیتی در منطقه شود.

ذاکریان با تأکید بر اینکه جهت‌گیری اقتصاد کشور باید به سمت بهره‌گیری از ظرفیت همسایگان باشد، گفت: توسعه روابط با کشورهای منطقه، یک ضرورت راهبردی است و خراسان جنوبی می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

وی در پایان ضمن تقدیر مجدد از دیوان محاسبات استان خاطرنشان کرد: این مجموعه همواره به‌عنوان تکیه‌گاه مدیران و ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی بوده و امید است با تداوم این تعامل، مسیر توسعه خراسان جنوبی با سرعت بیشتری طی شود.