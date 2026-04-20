به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، با اعلام رشته/ محلهای جدید، ثبتنام بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) مقطع دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی تا جمعه ۴ اردیبهشت تمدید شد.
داوطلبان با مراجعه به سامانه ثبتنام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع دکتری تخصصی ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته / محلهای درخواستی اقدام کنند.
