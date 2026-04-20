  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

مهلت ثبت‌نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد

مهلت ثبت‌نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد

با اعلام رشته/ محل های جدید، ثبت نام بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) مقطع دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، با اعلام رشته/ محل‌های جدید، ثبت‌نام بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) مقطع دکتری تخصصی سال ۱۴۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی تا جمعه ۴ اردیبهشت تمدید شد.

داوطلبان با مراجعه به سامانه ثبت‌نام الکترونیکی مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org پس از مطالعه دفترچه راهنما و در صورت داشتن شرایط ویژه استعدادهای درخشان مقطع دکتری تخصصی ابتدا نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام و سپس با ورود به سامانه نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته / محل‌های درخواستی اقدام کنند.

کد مطلب 6805840

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
      0 0
      پاسخ
      بشتابید . همه قبول خواهند شد و برای همه مدرک دکترا چاپ و آماده فروش است .

