هیئت تجاری زنجان برای بررسی کریدورهای ترانزیت به افغانستان سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی صبح دوشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان زنجان با سفیر ایران در افغانستان از برنامهریزی برای اعزام هیئت تجاری ترکیبی (بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی) به افغانستان خبر داد و گفت: این سفر با هدف بررسی ظرفیتهای ترانزیتی، کریدورهای تجاری و توسعه صادرات کالاهای اساسی، دارو و صنایع سبک انجام میشود.
وی بخش خصوصی همواره راه خود را یافته و ابتکار عمل را حفظ کرده است. دولت وظیفه سیاستگذاری کلان را بر عهده دارد، اما فعالان اقتصادی میتوانند مسیرهای تخصصی و فرصتهای نو را شناسایی کنند و نمونه این توانمندی در فعالیت شرکتهای بزرگ استان قابل مشاهده است. تجارت، رسالت اصلی بخش خصوصی است و دولت آمادگی کامل برای حمایت از این اقدامات را دارد.
مراخانی با اشاره به توانمندیهای استان زنجان در حوزه کفش، فناوری اطلاعات و صنایع دستی خاطرنشان کرد: این حوزهها بدون حمایت مستقیم دولت به قطبهای تولیدی تبدیل شدهاند.
معاون استاندار زنجان همچنین از آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با فعالان اقتصادی افغانستان خبر داد و استفاده از پتانسیل این کشور به عنوان مسیر ترانزیت، فعالسازی کریدورهای تجاری و ایجاد چارچوب مشخص برای تعاملات اقتصادی را از ضرورتهای توسعه مبادلات دانست.
در ادامه این نشست، صمد یوسفیاصل، رئیس اتاق بازرگانی زنجان، با اشاره به محدودیتهای ایجاد شده در مسیر تجاری امارات، گفت: بخش قابل توجهی از مبادلات اقتصادی ایران طی سالهای گذشته از طریق امارات انجام میشد، اما اکنون ضروری است به ظرفیت کشورهایی مانند ترکیه، افغانستان، عراق و کشورهای حوزه دریای خزر به عنوان مسیرهای جایگزین توجه ویژه شود.
یوسفیاصل افغانستان را فراتر از یک مسیر ترانزیتی دانست و تصریح کرد: این کشور میتواند در تأمین مواد اولیه صنایع و تسهیل مبادلات مالی نقشآفرینی کند. بسیاری از صرافان فعال در افغانستان و امارات دارای همکاریهای مشترک هستند که به روانسازی انتقال پول کمک میکند.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با هشدار نسبت به توقف فعالیت برخی واحدهای تولیدی در یکی دو ماه آینده در صورت ادامه روند کنونی، خواستار کاهش بروکراسی ثبت سفارشها و فرآیندهای اداری شد و گفت: فعالان اقتصادی باید پیشنهادهای کاربردی خود را در زمینه تأمین مواد اولیه، بستهبندی و توسعه صادرات ارائه دهند تا با همراهی بخش خصوصی، مسیر تعاملات اقتصادی تقویت شود.
