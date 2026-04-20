کیانوش احسانیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان زیستمحیطی، اظهار کرد: مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سرپلذهاب با رصد دقیق و هوشمندانه فضای مجازی، موفق شدند متخلفی را که اقدام به شکار غیرمجاز پرندگان و انتشار تصاویر آن در شبکههای اجتماعی کرده بود، شناسایی و دستگیر کنند.
وی در تشریح جزئیات این پرونده افزود: مأمورین یگان حفاظت در جریان پایشهای روتین و مستمر خود در فضای مجازی، تصاویری را مشاهده کردند که به وضوح نشاندهنده شکار پرندگان بومی و نادر منطقه توسط یک فرد بود.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان سرپلذهاب تصریح کرد: با پیگیری، بررسی فوری و ردیابی دقیق منشأ انتشار این تصاویر، هویت فرد متخلف به سرعت شناسایی شد و بلافاصله دستور احضار او از سوی مراجع ذیربط صادر گردید.
احسانیپور با بیان اینکه متخلف در بازجوییهای اولیه صراحتاً به جرم ارتکابی خود اعتراف کرد، گفت: این فرد طبق قانون ملزم به پرداخت کامل خسارت و ضرر و زیان وارده به محیط زیست شد و پس از تکمیل مراحل اولیه پرونده و واریز مبلغ جریمه ضرر و زیان، جهت پیگیریهای بعدی قانونی و صدور حکم نهایی به مراجع قضایی معرفی گردید.
وی در ادامه با اشاره به آثار سوء و زیانبار اجتماعی انتشار اینگونه تصاویر در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت حیاتی حفظ محیط زیست و منابع ارزشمند ملی آن که در حقیقت متعلق به آحاد جامعه است، افرادی که علاوه بر دست زدن به انجام شکار غیرمجاز وحوش، اقدام به انتشار تصاویر نحوه شکار غیرمجاز حیوانات در فضای مجازی میکنند، به هیچ وجه از مجازاتهای قانونی در امان نخواهند بود و به شدت با آنها برخورد خواهد شد.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان سرپلذهاب در پایان سخنان خود تأکید کرد: حفاظت از تنوع زیستی، گونههای جانوری و جلوگیری از هرگونه شکار غیرمجاز، از اولویتهای اصلی و خطوط قرمز محیط زیست این شهرستان به شمار میرود و اجرای اینگونه اقدامات بازدارنده و برخوردهای قاطع قضایی میتواند نقش بسیار مهمی در صیانت از حیاتوحش منطقه ایفا کند.
