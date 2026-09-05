کیانوش احسانی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف و ضبط هفت قطعه سهره طلایی از متخلفان شکار و صید غیرمجاز در شهرستان سرپل‌ذهاب خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در جریان اجرای گشت و کنترل‌های محیطی و با هدف برخورد با تخلفات شکار و صید غیرمجاز، موفق به شناسایی و دستگیری متخلفان و کشف این پرندگان شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل‌ذهاب افزود: پس از کشف سهره‌های طلایی، اقدامات قانونی لازم انجام و صورت‌جلسه مربوطه تنظیم شد و پرونده متخلفان برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

احسانی‌پور با تأکید بر ممنوعیت زنده‌گیری، نگهداری و خرید و فروش گونه‌های حیات‌وحش تصریح کرد: صید و زنده‌گیری پرندگان وحشی تنها یک تخلف قانونی نیست، بلکه می‌تواند جمعیت گونه‌های جانوری را با آسیب مواجه کرده و تعادل اکوسیستم‌های طبیعی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از حیات‌وحش و مقابله با زنده‌گیری و خرید و فروش پرندگان وحشی از اولویت‌های مأموران یگان حفاظت محیط زیست است و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرپل‌ذهاب از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده مواردی از شکار، صید، زنده‌گیری یا خرید و فروش غیرمجاز حیات‌وحش، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان یا سامانه‌های ارتباطی مربوطه اطلاع دهند.

احسانی‌پور در پایان تأکید کرد: صیانت از گونه‌های جانوری و جلوگیری از قاچاق و زنده‌گیری پرندگان وحشی بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و همکاری شهروندان و دستگاه‌های مسئول می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از حیات‌وحش داشته باشد.